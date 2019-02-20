Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні, 20 лютого, молодіжний склад київського Динамо в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського зіграв матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти туринського Ювентуса.

Кияни впевнено переграли однолітків з італійського гранда.

Динамо значно переважало своїх італійських однолітків. Уже на шостій хвилині матчу Артур Ващицин відкрив рахунок у поєдинку. На 69-й хвилині Сергій Булеца подвоїв рахунок. А поставив крапку в матчі, гол Дениса Попова на 85-й хвилині.

Зазначимо, що на цій стадії змагань команди грають по одній зустрічі. Таким чином, Динамо гарантувало собі місце в 1/8 фіналу турніру.

Юнацька ліга УЄФА

1/16 фіналу

20 лютого

Динамо - Ювентус 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Ващицин, 2:0 - 69 Булеца, 3:0 - 85 Попов.

Доросла команда Динамо зіграла перший матч проти Олімпіакоса в Лізі Європи.

Також, Олімпійський готовий до матчу Ліги Європи Динамо - Олімпіакос.

Джерело - Чемпіон.