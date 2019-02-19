Олімпійський готовий до матчу Ліги Європи Динамо - Олімпіакос

Стан газону НСК Олімпійський перед матчем-відповіддю 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос у бойовому стані.

Про це розповів головний агроном стадіону Максим Стельмах.

"Загалом, поле перезимувало досить непогано. За останні вісім років з часу реконструкції Олімпійського, була одна із найбільш стабільних зим, рахуючи від останнього матчу Динамо у Лізі Європи проти Яблонця, який відбувся у грудні. Після нього почалися плавні морози, випав сніг, були періоди відлиги, але занадто різких перемін не спостерігалося – і це для поля найкращий варіант.

Словом, зима пройшла для нас досить непогано, без особливих проблем та форс-мажорних обставин. Якщо говорити про стан газону, то зараз поле фактично у бойовому стані", – цитує Стельмаха офіційний сайт Динамо.