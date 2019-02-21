Ліга Європи. Айнтрахт - Шахтар: анонс і прогноз матчу

Айнтрахт - Шахтар

Ліга Європи. 1/16 фіналу, матч-відповідь

Коммерцбанк-Арена, Франкфурт-на-Майні, 21 лютого, 19:55

Головний арбітр: Антоніо Лаос (Словаччина)

Асистенти арбітра: Пау Сербіан, Роберто дель Паломар (обидва - Словаччина)

Четвертий арбітр: Теодоро Маган (Іспанія)

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбувся в Харкові тиждень тому, Шахтар зіграв з Айнтрахтом унічию 2:2.

З одного боку, донецький клуб претендував на перемогу, якої так і не зміг домогтися. З іншого боку, вже на 11-й хвилині поєдинку гірники залишилися в меншості після видалення Степаненка за другу жовту картку. Нічия у грі вдесятьох - цілком непоганий результат.

У цілому, Айнтрахт у першому матчі сподобався. Головний тренер Аді Гюттер створив міцну і непогано тактично навчену команду. Окремо варто відзначити антропометричні дані футболістів Айнтрахта, які явно вище середнього. Не дарма перший гол у ворота Шахтаря в Харкові був забитий після удару головою, та й у другому таймі німці частенько перегравали гірників у повітрі.

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У Шахтаря є серйозні кадрові проблеми. У Німеччині не зможе зіграти видалений Степаненко, без якого опорна зона українського клубу виглядає сиротливо. Також у матчі не візьме участі центральний захисник Сергій Кривцов, який перебрав жовтих карток. Його місце в центрі оборони гірників, ймовірно, займе універсальний солдат Микола Матвієнко.

Про те, що у стартовому складі Шахтаря не варто чекати Малишева і Бондаренка, сказав перед матчем наставник гірників Паулу Фонсека.

Неоднозначне враження у першій зустрічі залишив український півзахисник Віктор Коваленко. Футболіст дуже старався, але часом помилявся в простих передачах, зірвавши кілька перспективних атак. У Німеччині у Віктора буде шанс реабілітуватися за свої помилки.

Шахтарю буде складно. Дуже-дуже складно. Але Паулу Фонсека довів, що вміє налаштовувати свою команду на найважливіші матчі і вміє обігравати міцних суперникыв на виїзді. Згадайте недавні 3:2 з Гоффенгаймом у Лізі чемпіонів завдяки голу Тайсона на останніх хвилинах поєдинку. Шахтар їде в Німеччину не як фаворит, але як клуб, який цілком може зачепитися за свій шанс, якщо не наробить дурниць.

Букмекери більше вірять в Айнтрахт, ніж у Шахтар, і їх можна зрозуміти. Німці грають удома за підтримки своїх трибун. Але Шахтар зробить все від нього залежне, щоб вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи. Самовіддачі гірникам не позичати, а ось частка удачі їм точно не завадить.

Орієнтовні склади:

Айнтрахт: Трапп - Гінтереггер, Хасебе Макото, Н'Діка, Кошта, Роде, Фернандеш, Костич, Гачінович, Ребич, Йович.

Шахтар: П'ятов - Бутко, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Слова:

Адольф Гюттер (головний тренер Айнтрахта): "Гра з Шахтарем має для нас найвищий пріоритет. Ми в нокаут-раунді, що і визначає важливість поєдинку. Ми не можемо просто бігти вперед і забивати голи. Шахтар"дуже добре використовує свої моменти, і варто пам'ятати про це. Завтра нам не потрібно показувати красиву гру, а потрібно пройти в наступний раунд".

Паулу Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Завтра ви побачите хоробрий і сміливий Шахтар. Я завжди вимагаю хоробрості і сміливості від своїх гравців. Якщо ми зіграємо так, як уміємо, у свою гру і у свою силу, у нас все вийде".

Цікаві факти:

• Клуби зустрічалися у першому колі Кубка УЄФА-1980/81. Айнтрахт був чинним переможцем турніру. Він програв у Донецьку 0:1, але взяв реванш у Франкфурті - 3:0.

• Це була перша зустріч Шахтаря з командою з Німеччини. Статистика гірників проти німецьких клубів - В7 Н8 П6. Найважливіша перемога - 2:1 над Вердером у фіналі Кубка УЄФА-2008/09. Гірники виграли чотири з дев'яти поєдинків у Німеччині, включаючи останній - 3:2 з Гоффенгаймом у поточній Лізі чемпіонів. Однак на німецькій землі Шахтар зазнав і своєї найбільшої поразки в єврокубках - 0:7 від Баварії у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2014/15.

• Айнтрахт вперше повернувся з України без поразки. До цього франкфуртці тричі поступалися, але все одно за сумою двох матчів виграли два протистояння з трьох. Останнє - у Дніпра (2:0 вдома, 0:1 в гостях) у другому колі Кубка УЄФА-1993/94. А ось київському Динамо у другому раунді Кубка кубків-1974/75 Айнтрахт програв і вдома (2:3), і на виїзді (1:2).

• Айнтрахт у Лізі Європи (включаючи кваліфікацію) зазнав лише однієї поразки - 2:4 від тель-авівського Маккабі в листопаді 2013 року. Також на рахунку франкфуртців 13 перемог і три нічиїх.

• Айнтрахт завоював Кубок УЄФА в 1980 році. У фіналі він за сумою двох матчів обіграв Боруссію з Менхенгладбаха за рахунок голу на чужому полі (2:3 в Менхенгладбаха, 1:0 у Франкфурті).

• Шахтар уп'яте бере участь в 1/16 фіналу Ліги Європи. Однак гірники лише раз проходили далі - у сезоні 2015/16, коли їм теж протистояла німецька команда, Шальке. Після нульової нічиєї у Львові Шахтар виграв у Гельзенкірхені 3:0.

• Шахтар виграв п'ять останніх виїзних матчів у Лізі Європи, включаючи раунд плей-оф. Гірники перемогли у восьми з останніх дев'яти поєдинків у гостях. Винятком стала поразка 1:3 від Севільї у півфіналі-2015/16.

Прогноз Чемпіона: 2:2

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Джерело - Чемпіон.