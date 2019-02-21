Айнтрахт - Шахтар: онлайн-трансляція

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє на виїзді з німецьким Айнтрахтом.
Гра Айнтрахт - Шахтар відбудеться 21 лютого о 19:55.
Важливо: Трансляція Айнтрахт - Шахтар: онлайн 21.02.2019
Перший матч двораундового протистояння переможця не виявив. Гірники в Харкові розписали результативну нічию - 2:2.
Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи Айнтрахт - Шахтар проведе Чемпіон, розпочинаючи з 19:45.
Нагадаємо, київське Динамо на цій же стадії зіграє вдома з Олімпіакосом.
Джерело - Чемпіон.