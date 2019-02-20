Трансляція Айнтрахт - Шахтар: онлайн 21.02.2019

Не пропустіть матч Ліги Європи Айнтрахт - Шахтар онлайн. Матч відбудеться 21.02.2019. Початок - 19:50.

Трансляцію Айнтрахт - Шахтар дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Айнтрахт - Шахтар: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру Айнтрахт - Шахтар онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Айнтрахт - Шахтар, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 19:50, а стартовий свисток пролунає о 20:00.

Раніше повідомлялося, що Соломон та Бондаренко відправился з Шахтарем на матч проти Айнтрахта.

Також Капітан Айнтрахта відновився та готовий зіграти проти Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.