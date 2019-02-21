Букмекери не вірять у вихід Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи

Фаворитом у двохраундовому протистоянні Ліги Європи Айнтрахт - Шахтар є німецький клуб.

Перемогу Айнтрахта у матчі-відповіді, яка відбудеться сьогодні, спеціалісти Парі-Матч пропонують за коефіцієнт 1,86.

Звитягу гірників можна взяти за 3,95, нічия - 4,1.

Важливо: Трансляція Айнтрахт - Шахтар: онлайн 21.02.2019

У вихід Шахтаря в 1/8 букмекери майже не вірять. Коефіцієнт на прохід підопічних Фонсеки - 3,36. Прохід Айнтрахта можна взяти за 1,36.

Нагадаємо, що текстова онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт - Шахтар буде відбуватися на нашому сайті.

Також київське Динамо зіграє матч-відповідь ЛЄ в Києві проти Олімпіакоса.

Джерело - Чемпіон.