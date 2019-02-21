Соломон та Коваленко у стартовому складі Шахтаря на матч проти Айнтрахта

Донецький Шахтар зустрічається з франкфуртським Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19.

Матч та онлайн-трансляція Айнтрахт – Шахтар розпочнуться о 19:55 за київським часом. Наставники команд Адольф Гюттер та Паулу Фонсека відповідно вже визначились зі стартовими складами на поєдинок.

Нагадаємо, перший матч у Харкові, який відбувся 14 лютого, завершився з рахунком 2:2.

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Ліга Європи

1/16 фіналу

21 лютого

Стартові склади команд:

Айнтрахт: Трапп, Да Коста, Абрахам, Н'Діка, Хінтереггер, Роде, Хасебе, Костич, Гачинович, Йович, Аллє.

Шахтар: П'ятов, Бутко, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі, Коваленко, Алан Патрік, Марлос, Соломон, Тайсон, Мораес.

Джерело - Чемпіон.