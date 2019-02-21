Соломон та Коваленко у стартовому складі Шахтаря на матч проти Айнтрахта

Донецький Шахтар зустрічається з франкфуртським Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19.
Матч та онлайн-трансляція Айнтрахт – Шахтар розпочнуться о 19:55 за київським часом. Наставники команд Адольф Гюттер та Паулу Фонсека відповідно вже визначились зі стартовими складами на поєдинок.
Нагадаємо, перший матч у Харкові, який відбувся 14 лютого, завершився з рахунком 2:2.
Читайте також: Трансляція Айнтрахт - Шахтар: онлайн 21.02.2019
Ліга Європи
1/16 фіналу
21 лютого
Стартові склади команд:
Айнтрахт: Трапп, Да Коста, Абрахам, Н'Діка, Хінтереггер, Роде, Хасебе, Костич, Гачинович, Йович, Аллє.
Шахтар: П'ятов, Бутко, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі, Коваленко, Алан Патрік, Марлос, Соломон, Тайсон, Мораес.
Джерело - Чемпіон.