Айнтрахт - Шахтар 4:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч завершено. Шахтар покидає Лігу Європи на стадії 1/16, тепер сподіваємося на успіх Динамо.

90' Марлос взяв ініціативу на себе і метрів з двадцяти п'яти пробив по воротах, але м'яч став легкою здобиччю для Траппа.

90' Остання заміна в нашому поєдинку. Замість Мійата Гачіновича догравати буде Джонататн Де Гузман.

90' 5 хвилин компенсував арбітр.

87' Гол! Забиває Ребич. Пройшов уздовж лінії штрафного майданчика Ребич і пробив з-під захисника. М'яч полетів точно в ближній нижній кут. Як не старався П'ятов, врятувати свою команду не зумів.

85' З гострого кута Костич пробив по воротах. П'ятов відбив перед собою, а добити Ребичу не дозволив Патрік, відтіснивши суперника від м'яча корпусом.

84' Притримав суперника руками на фланзі Болбат. Арбітр був поруч і зафіксував фол в атаці. Трапп неспішно пішов виконувати стандарт.

83' Розрізним пасом Гачінович запустив в штрафну суперника Ребича, який з гострого кута пробив по воротах, але у ворота не влучив.

82' Остання заміна у складі гостей. Замість Віктора Коваленко на полі з'явився Оларенваджу Кайоде.

80' Гол! Забиває Айнтрахт! Спіймали суперника на контратаці "орли". Галлер з центру поля протягнув м'яч до штрафної суперника, скористався помилкою Хочолави і вколотив м'яч у порожній кут воріт.

78' Відмінно вирізав Майкон на лівий фланг, куди вривався Ісмаїлі, але його випередив Да Коста і виніс сферу за бокову лінію.

76' Болбат втратив м'яч на фланзі і змушений був збивати суперника. Все бачив суддя і призначив штрафний удар на користь господарів.

75' Ще одна заміна у Айнтрахта. Замість Себастьяна Роде на полі з'явився Джетро Віллемс.

73' Жорстко пішов Ребич в відбір на чужій половині поля і порушив правила в боротьбі з Хочолавой. Штрафний удар виконуватимуть гості.

71' Перша заміна у "орлів". Замість Луки Йовича продовжувати поєдинок буде Анте Ребич. Освіження атаки від Хюттера

69' Марлос з лівого флангу змістився в центр і з двадцяти метрів закрутив у дальню дев'ятку. Трапп не діставав, але врятувала господарів на цей раз поперечина.

68' Красиво п'ятою Мораес віддав пас на хід Майкону, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

67' Грубо ззаду двома ногами Галлер стрибнув в ноги Мораес. Заслужена жовта картка форварду Айнтрахта.

66' Пробив Гачінович метрів з двадцяти двох. М'яч влучив у спину захисника і покотився точно в руки П'ятову.

65' Заміна у складі "гірників". Замість Богдана Бутка допомагати гостям добувати результат буде Сергій Болбат.

63' ГОООООЛ! Забиває Шахтар! Відмінним пасом Марлос знайшов у штрафному суперника Ісмаїлі, який прострілив уздовж воріт на Мораеса. Форвард зіграв на випередження і пробив в дотик у ближній кут. Трапп зіграв не кращим чином, пропустивши м'яч між ніг.

62' Роде в центрі поля покотився в грубий підкат проти Мораеса. Відкладену картку за цей епізод побачив перед собою гравець Айнтрахта.

60' Відверто заїхав Марлос по нозі Да Кості на фланзі. Можна було давати жовту, але арбітр пошкодував на цей раз гравця Шахтаря.

59' Обрізався на своїй половині поля Коваленко, подарувавши м'яч Йовичу, який увірвався в штрафну обігравши П'ятова, але пробив над поперечиною.

58' Втекли в контратаку господарі. Пройшов до штрафного Йович і віддав на фланг, куди увірвався Костич. але подати на Галлера серб не зміг.

57' Пройшов по флангу Костич і низом прострілив у штрафну. Тут повинен був замикати Йович, але програв боротьбу Матвієнку.

56' Протягнув м'яч по центру Марлос і тонким пасом запустив на ворота Мораеса, але вийшовший з воріт Трапп виявився першим.

55' М'яко закидав Роде в штрафну, куди вривався Галлер, але грамотно поставив корпус Матвієнко і відібрав м'яч.

54' Довгим розрізним пасом Да Коста запускав по флангу Йовіча, але того випередив Матвієнко і виніс снаряд за бокову лінію.

53' З лівого флангу Костич подавав на дальню штангу. М'яч звалився з ноги і ледь не залетів у сітку, але все ж пройшов над поперечиною.

52' Виграв верх перед чужим штрафним Галлер і головою скинув на Йовича, але до того сфера не дішла. Добре в відборі зіграв Хочолава.

51' Пройшов лівим флангом Ісмаїлі і низом прострілив на Мораеса, але пробити останньому не дозволив Хінтереггер.

50' На фланзі Костич підштовхнув у спину Хочолаву. Суддя був поруч і зафіксував порушення правил. Штрафний удар виконають донеччани.

48' Зі штрафного Гачінович намагався закрутити м'яч у ближній кут, але пробив точно в стінку, а добивання Костича заблокував захисник.

47' Хочолава перед своїм штрафним поклав на газон Галлера. Небезпечний стандарт буде в розпорядженні господарів. Є шанс вже зараз зняти всі питання.

46' Заміна по перерві відбулася в складі Шахтаря. Замість Манора Соломона на другий тайм вийшов Майкон Барберан.

45' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Не можна сказати, що Шахтар зіграв дуже погано, однак голи Айнтрахта роблять майже не можливим успіх "гріників".

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Активно пресингує суперника на чужій половині поля господарі. Навіть центр не дають вони перетнути донеччанам з м'ячем.

43' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Костич і прострілив низом у штрафну, але тут Хочолава спокійно вибив сферу за бокову лінію.

42' Пауза чергова в грі. Отримав в минулому епізоді пошкодження Гачінович. Потрібна медична допомога футболістові Айнтрахта.

41' Розіграли штрафний гості. Марлос скотив під удар Ісмаїлі, але той зарядив точно в Гачіновича.

40' Перед власним штрафним майданчиком Абрахам підіграв собі рукою. Це небезпечний стандарт для "гірників" і жовта для захисника.

39' Пройшов по центру на дриблінгу Тайсон і пасом вивів Мораеса на ворота суперника, але піднятий прапорець лайнсмена зупинив цю атаку.

38' Навісив з кутового Ісмаїлі на дальню стійку, де міг пробивати головою Мораес, але програв боротьбу Хінтереггеру.

37' Пройшов по флангу Мораес, обіграв Абрахама, увірвався в штрафну, але напоровся на Хасебе, який виніс снаряд на кутовий.

36' У центрі поля отримав ззаду по ногах Тайсон від Да Кости. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар на користь німців.

35' Змістився з правого флангу в штрафну Марлос і пробив у дальній кут, але м'яч заблокував захисник, а добивання у Тайсона відверто не вийшло

33' Мораес втратив м'яч в центрі поля і змушений був в підкаті збивати Галлера. Суддя розцінив це порушення на жовту картку.

32' Розрізним пасом Тайсон запускав в штрафну суперника Ісмаїлі, але того спокійно корпусом від м'яча відтіснив Абрахам.

31' У верховій боротьбі на чужій половині поля Галлер зміг скинути головою на хід Йовичу, але той не зміг обробити м'яч як слід і подарував його П'ятову.

30' Гачінович пасом запустив по лівій бровці Йовича, який прострілив уздовж воріт. На дальній міг замикати Галлер, але не влучив по м'ячу.

29' Пройшов по правому флангу Йович і навісив у штрафну, але тут спокійно перехопив м'яч Бутко.

28' Жовту картку за гру рукою в моменті з призначенням пенальті отримав Матвієнко. Жорстоке покарання від арбітра.

27' Дуже важко буде Шахтарю перевернути хід гри, потрібно дуже постаратися підопічним Фонсеки.

26' Гол! 2:0! Забиває з пенальті Галлер!

25' Пенальті у ворота Шахаря призначає арбітр!

22' Гол! Пропускає Шахтар! Провалилася оборона гостей. Да Коста отримав м'яч на фланзі після пасу від Галлера і тут же прострілив в район одинадцятиметрової позначки. Тут був зовсім один Йович, який без проблем розстріляв ворота П'ятова.

20' Виграв верх в чужому штрафному Галлер і головою скинув на хід Костичу, але до того м'яч не дійшов. Добре на перехопленні зіграв Коваленко.

19' Хорошим розрізним пасом Мораес шукав в штрафному суперника Марлоса, але той програв швидкісну дуель Хінтереггеру.

18' У верховій боротьбі проти Бутка підіграв собі рукою Да Коста в центрі поля. Штрафний удар виконуватимуть гості.

17' Навісив з лівого флангу Костич в центр штрафного майданчика, де виграв верх Галлер і пробив головою в дальній кут, але м'яч пройшов трохи вище поперечини.

15' Прийняв м'яч перед чужим штрафним Мораес і віддав пас на хід Патріку, але той перебував в положенні "поза грою".

14' З кутового Патрік навісив на ближню штангу, куди вривався Мораес, але першим виявився на м'ячі Йович і виніс його за бокову лінію.

13' Пішов від суперника на фланзі Соломон, але тут же підскочив Хінтереггер і спокійно виніс снаряд за бокову лінію.

12' Гачінович віддав розрізний пас в штрафну на хід Халлера, але того випередив вийшовший з воріт П'ятов і забрав м'яч у руки.

11' Тепер уже Костич пройшов по флангу і спробував прострелити низом у штрафну, але м'яч застряг в ногах у захисників.

10' Проривався на швидкості по лівій бровці Тайсон, змістився в штрафну, але напоровся на Хасебе, який спокійно відібрав м'яч.

9' У повільному темпі проходить старт поєдинку. Не квапляться розкриватися команди, хоча обов'язково забивати потрібно "гірникам".

8' Утікав на ворота суперника Тайсон після відмінного розрізного пасу від Соломона, але в останній момент сферу перехопив Абрахам.

7' Діагональним пасом Роде запускав по флангу Костича, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за межі поля.

5' Перехопив м'яч на чужій половині поля Да Коста і тут же пасом запустив на ворота суперника Йовича, але тому пробити не дозволив Хочолава.

4' Роде перекинув через стегно в центрі поля Марлоса. Все бачив суддя і тут же зафіксував порушення правил.

3' Довгим пасом Абрахам запускав по правій бровці Да Косту, але м'яч спокійно перехопив в підкаті Ісмаїлі.

2' Нагадаємо, що букмекери не вірять у вихід Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи.

1' Матч розпочався!

Команди вишли на поле, лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє на виїзді з німецьким Айнтрахтом.

Гра Айнтрахт - Шахтар відбудеться 21 лютого о 19:55.

Важливо: Трансляція Айнтрахт - Шахтар: онлайн 21.02.2019

Перший матч двораундового протистояння переможця не виявив. Гірники в Харкові розписали результативну нічию - 2:2.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи Айнтрахт - Шахтар проведе Чемпіон, розпочинаючи з 19:45.

Нагадаємо, київське Динамо на цій же стадії зіграє вдома з Олімпіакосом.

Джерело - Чемпіон.