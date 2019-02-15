Миколенко: Було важко після зборів

2:2 - позитивний рахунок для Динамо у матчі з Олімпіакосом.

Так вважає захисник команди Віталій Миколенко.

"Травма? Начебто все добре. Зробили заморозку, все нормально. Перший тайм був важчим, але потім ми налагодили контроль над м'ячем і зрівняли рахунок. Вважаю, що рахунок 2:2 для нас позитивний. Може, було трохи важко після зборів. Все ж там були тільки контрольні матчі без уболівальників, а місцеві фанати були проти нас", — сказав Миколенко.