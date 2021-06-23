 Євро-2020. Португалія - Франція 0:0 ОНЛАЙН | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Португалія - Франція 0:0 ОНЛАЙН
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Євро-2020. Португалія - Франція 0:0 ОНЛАЙН

Сьогодні 21:55 2510 0
Євро-2020. Португалія - Франція 0:0 ОНЛАЙН
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
23 червня, 2021

Поротугалія - Франція 0:0
Пушкаш Арена, Будапешт
Головний арбітр - Антоніо Матеу Лаос(Іспанія)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Звучить гімн Португалії!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, Україна вийшла у плей-оф Євро-2020.

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Португалії зустрінеться з Францією в заключному турі групового Євро-2020.

Матч відбудеться у середу, 23 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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