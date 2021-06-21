 Євро-2020. Росія - Данія 1:4. Як це було | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна України програла Австрії на Євро-2020
Вчора 20:52 11472 43
Данія знищила Росію, Бельгія переграла Фінляндію на Євро-2020
Вчора 23:51 845
Євро-2020. Росія - Данія 1:4. Як це було
Вчора 23:50 6099
Шевченко: Я бачив команду, якій не вистачало сил
Вчора 22:09 1250 1
Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів
Вчора 21:53 1989 4
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Вчора 21:40 9105
Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020
Вчора 21:33 909
Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію на Євро-2020
Вчора 20:57 992
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:57 12619
Євро-2020. Україна - Австрія 0:1. Як це було
Вчора 20:44 14551 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 6001 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 551
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 568
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
20.06.2021 23:02 17122 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
20.06.2021 22:33 1074
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:21 1980
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:07 23360
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька Андрій Твердохліб
20.06.2021 21:35 518
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька Андрій Твердохліб
20.06.2021 17:50 912
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно Андрій Твердохліб
20.06.2021 16:41 1534
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті Андрій Твердохліб
20.06.2021 16:32 604
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду Андрій Твердохліб
20.06.2021 16:00 1076 3
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів Стас Лысак
20.06.2021 15:00 613
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію Стас Лысак
19.06.2021 21:34 997
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020 Андрій Твердохліб
19.06.2021 19:27 957
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Росія - Данія 1:4. Як це було

Вчора 23:50 6099 0
Євро-2020. Росія - Данія 1:4. Як це було
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група B
21 червня, 2021

Росія - Данія 1:4
Паркен, Копенгаген
Головний арбітр - Клеман Тюрпен(Франція)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Завершується поєдинок! Збірна Данії громить Росію та виходить напряму до 1/8. А Росія завершує Євро на останньому місці в групі.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Подвійна заміна в складі збірної Данії. Замість Делейні та Брейтвейта на поле вийшли Йенсен і Корнеліус.

86' У паралельному матчі збірна Бельгії переграє Фінляндію з рахунком 2:0. Це означає, що збірна України буде вище за третє місце з групи B.

84' Не вдається росіянам нічого створити, данці продовжують контролювати м'ячем.

82' ГОООЛ! Данія громить Росію. Меле втікав у контратаку і сам вирішив пробити у ближній кут. Сафонов не встиг скластися просто і пропустив четвертий гол.

80' ГОООООЛ! Збірна Данії подвоює перевагу! Крістіансен з ходу потужно пробив після атаки другим темпом і прошив він Сафонова, який не встиг повернутися у центр власних воріт.

79' З кутового пішла подача, Крістіансен пробивав, але Сафонов у класному стрибку парирував цей удар.

78' Знову Дівєєв порушував правила, але тепер усним попередженням обмежився арбітр.

76' Вирішив Хейб'єрг пробити з дальньої дистанції, але Сафонов забрав м'яч у руки.

75' Дівєєв порушив правила на фланзі. Жовта каркта і штрафний для збірної Данії небезпечний.

74' Пішла подача з кутового у штрафний майданчик збірної Росії, не вдалося Сафонову зафіксувати м'яч, але і данці пробити оборонні редути суперника не змогли.

72' Заміна в збірній Данії. Замість Дамсгора на поле вийшов Норгаард.

71' Ще одна подвійна заміна від Черчесова. Замість Кудряшова та Кузяєва на поле вийшли Караваєв і Мухін.

70' Дзюба реалізовує пенальті!

69' Соболєв у боротьбі з Вестергором упав. Збірна Росії проб'є одинадцятиметровий.

68' Пенальті у ворота збірної Данії призначає арбітр!

66' Пішла подача зі стандарту, але Сафонов вийшов з воріт і вибив м'яч кулаком подалі.

64' Кудряшов збив Дольберга на фланзі, небезпечний штрафний для збірної Данії.

62' Також заміна в складі збірної Данії. Замість Даніеля Васса на поле вийшов Йенс Стрюгер-Ларсен.

61' Подвійна заміна в складі збірної Росії. Замість Оздоєва та Міранчука на поле вийшли Соболєв та Жемалетдінов.

59' ГОООЛ! Збірна Данії подвоює рахунок! Зобнін віддавав передачу на голкіпера, але не помітив Поульсена, який перехопив м'яч і пробив повз воротаря.

57' Зобнін намагався контратаку розганяти, але його збив Делейні. Жовта картка для данського хавбека.

55' Дзюба у верховій боротьбі з Крістіансем порушив правила.

53' Хавбек Данії повернувся на поле з перемотаною головою, росіянин також гру продовжує.

52' Кудряшов і Хейб'єрг зіткнулися головами у центрі поля. Медики знову на полі!

50' Намагалися росіяни атакувати на перших хвилинах, але данці відбилися від наступу суперника.

48' Меле отримав травму і лежить на газоні, медики на полі вже.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна Данії мінімально переграє Росію та піднімається на третє місце в турнірінй таблиці наразі.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Брейтвейт подавав з правого флангу, але м'яч перетнув лінію воріт.

42' Вестергор скидував після кутового на дальню стійку, але ніхто з партнерів не відгукнувся.

40' Активізувалася збірна Росія, але поки данці упевнено захищаються і не підпускають суперника до своїх воріт.

38' ГООООЛ! Збірна Данії виходить вперед! Дамсгор прийняв м'яч перед штрафним майданчиком і точно у кут воріт. Без шансів для голкіпера.

36' Насідає Данія на ворота суперника. Поки відбиваються росіяни.

34' Дзюба скидував під удар Головіну, але постріл хавбека пішов набагато вище воріт.

33' Головін виконував подачу з лівого флангу, але К'єр вибив головою м'яч подалі.

32' Дамсгаард порушив правила проти Фернандеса на фланзі. Багато у нас сьогодні фолів.

30' Хейб'єрг потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч поруч зі стійкою пішов.

28' Кудряшов грубо ліктем зіграв проти Васса у центрі поля. Жовта картка для росіянина.

26' Росіяни намагалися розіграти штрафний, але до удару так і не вдалося довести атаку.

24' Меле намагався увірватися у штрафний майданчик, але його зупинив Фернандес, данець сфолив проти захисника збірної Росії.

22' Пішла подача з корнеру, але арбітр зафіксував фол в атаці.

21' Знову в контратаку втікали гравці збірної Росії, але закидання від Зобніна перехопив Крістіансен, буде кутовий.

20' Дзюба отримав м'яч у штрафному майданчику, але удар з-під захисника вийшов вкрай неточним.

18' Головін класно по центру проривався і пробивав по воротах, але Шмейхель у падінні відбив м'яч ногами.

17' Контролюють м'яч гравці збірної Данії, але до атак справа не доходить.

15' Дзюба грубо відштовхнув Крістіансена, черговий штрафний для данців.

13' Дзюба втікав у контратаку, але Вестегаард збив форварда збірної Росії.

12' Чергова подача пішла у штафний майданчик, але Фернандес скинув грудьми м'яч на Сафонову.

11' Дальне закидання на Ділейні пішло, але Джикія вибив м'яч подалі.

10' Подачу з кутового виконували данці, але Поульсен підштовхнув суперника. Фол в атаці зафіксував суддя.

8' Рукою у центрі поля зіграв Оздоєв, арбітр все бачив, штрафний удар для збірної Данії.

6' Меле виконував подачу з лівого флангу, але м'яч перелетів Поульсене, росіяни відибилися.

5' Контролюють данці м'яч, але поки до удару не можуть довести атаку.

3' Дзюба в центрі поля відзначився першим фолом в матчі, неакуратно працюючи ліктями в боротьбі з опонентом.

2' Цей поєдинок важливий для української збірної також, адже одна з цих команд може посісти третє місце і опинитися нижче нашої команди в таблиці третіх команд.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Данії.

Лунає гімн Росії.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Данії зустрінеться з Росією в третьому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у понеділок, 21 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Коментарі ()