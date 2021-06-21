Євро-2020. Росія - Данія 1:4. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група B 21 червня, 2021 Росія - Данія 1:4 Паркен, Копенгаген Головний арбітр - Клеман Тюрпен(Франція)

Завершується поєдинок! Збірна Данії громить Росію та виходить напряму до 1/8. А Росія завершує Євро на останньому місці в групі.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Подвійна заміна в складі збірної Данії. Замість Делейні та Брейтвейта на поле вийшли Йенсен і Корнеліус.

86' У паралельному матчі збірна Бельгії переграє Фінляндію з рахунком 2:0. Це означає, що збірна України буде вище за третє місце з групи B.

84' Не вдається росіянам нічого створити, данці продовжують контролювати м'ячем.

82' ГОООЛ! Данія громить Росію. Меле втікав у контратаку і сам вирішив пробити у ближній кут. Сафонов не встиг скластися просто і пропустив четвертий гол.

80' ГОООООЛ! Збірна Данії подвоює перевагу! Крістіансен з ходу потужно пробив після атаки другим темпом і прошив він Сафонова, який не встиг повернутися у центр власних воріт.

79' З кутового пішла подача, Крістіансен пробивав, але Сафонов у класному стрибку парирував цей удар.

78' Знову Дівєєв порушував правила, але тепер усним попередженням обмежився арбітр.

76' Вирішив Хейб'єрг пробити з дальньої дистанції, але Сафонов забрав м'яч у руки.

75' Дівєєв порушив правила на фланзі. Жовта каркта і штрафний для збірної Данії небезпечний.

74' Пішла подача з кутового у штрафний майданчик збірної Росії, не вдалося Сафонову зафіксувати м'яч, але і данці пробити оборонні редути суперника не змогли.

72' Заміна в збірній Данії. Замість Дамсгора на поле вийшов Норгаард.

71' Ще одна подвійна заміна від Черчесова. Замість Кудряшова та Кузяєва на поле вийшли Караваєв і Мухін.

70' Дзюба реалізовує пенальті!

69' Соболєв у боротьбі з Вестергором упав. Збірна Росії проб'є одинадцятиметровий.

68' Пенальті у ворота збірної Данії призначає арбітр!

66' Пішла подача зі стандарту, але Сафонов вийшов з воріт і вибив м'яч кулаком подалі.

64' Кудряшов збив Дольберга на фланзі, небезпечний штрафний для збірної Данії.

62' Також заміна в складі збірної Данії. Замість Даніеля Васса на поле вийшов Йенс Стрюгер-Ларсен.

61' Подвійна заміна в складі збірної Росії. Замість Оздоєва та Міранчука на поле вийшли Соболєв та Жемалетдінов.

59' ГОООЛ! Збірна Данії подвоює рахунок! Зобнін віддавав передачу на голкіпера, але не помітив Поульсена, який перехопив м'яч і пробив повз воротаря.

57' Зобнін намагався контратаку розганяти, але його збив Делейні. Жовта картка для данського хавбека.

55' Дзюба у верховій боротьбі з Крістіансем порушив правила.

53' Хавбек Данії повернувся на поле з перемотаною головою, росіянин також гру продовжує.

52' Кудряшов і Хейб'єрг зіткнулися головами у центрі поля. Медики знову на полі!

50' Намагалися росіяни атакувати на перших хвилинах, але данці відбилися від наступу суперника.

48' Меле отримав травму і лежить на газоні, медики на полі вже.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна Данії мінімально переграє Росію та піднімається на третє місце в турнірінй таблиці наразі.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Брейтвейт подавав з правого флангу, але м'яч перетнув лінію воріт.

42' Вестергор скидував після кутового на дальню стійку, але ніхто з партнерів не відгукнувся.

40' Активізувалася збірна Росія, але поки данці упевнено захищаються і не підпускають суперника до своїх воріт.

38' ГООООЛ! Збірна Данії виходить вперед! Дамсгор прийняв м'яч перед штрафним майданчиком і точно у кут воріт. Без шансів для голкіпера.

36' Насідає Данія на ворота суперника. Поки відбиваються росіяни.

34' Дзюба скидував під удар Головіну, але постріл хавбека пішов набагато вище воріт.

33' Головін виконував подачу з лівого флангу, але К'єр вибив головою м'яч подалі.

32' Дамсгаард порушив правила проти Фернандеса на фланзі. Багато у нас сьогодні фолів.

30' Хейб'єрг потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч поруч зі стійкою пішов.

28' Кудряшов грубо ліктем зіграв проти Васса у центрі поля. Жовта картка для росіянина.

26' Росіяни намагалися розіграти штрафний, але до удару так і не вдалося довести атаку.

24' Меле намагався увірватися у штрафний майданчик, але його зупинив Фернандес, данець сфолив проти захисника збірної Росії.

22' Пішла подача з корнеру, але арбітр зафіксував фол в атаці.

21' Знову в контратаку втікали гравці збірної Росії, але закидання від Зобніна перехопив Крістіансен, буде кутовий.

20' Дзюба отримав м'яч у штрафному майданчику, але удар з-під захисника вийшов вкрай неточним.

18' Головін класно по центру проривався і пробивав по воротах, але Шмейхель у падінні відбив м'яч ногами.

17' Контролюють м'яч гравці збірної Данії, але до атак справа не доходить.

15' Дзюба грубо відштовхнув Крістіансена, черговий штрафний для данців.

13' Дзюба втікав у контратаку, але Вестегаард збив форварда збірної Росії.

12' Чергова подача пішла у штафний майданчик, але Фернандес скинув грудьми м'яч на Сафонову.

11' Дальне закидання на Ділейні пішло, але Джикія вибив м'яч подалі.

10' Подачу з кутового виконували данці, але Поульсен підштовхнув суперника. Фол в атаці зафіксував суддя.

8' Рукою у центрі поля зіграв Оздоєв, арбітр все бачив, штрафний удар для збірної Данії.

6' Меле виконував подачу з лівого флангу, але м'яч перелетів Поульсене, росіяни відибилися.

5' Контролюють данці м'яч, але поки до удару не можуть довести атаку.

3' Дзюба в центрі поля відзначився першим фолом в матчі, неакуратно працюючи ліктями в боротьбі з опонентом.

2' Цей поєдинок важливий для української збірної також, адже одна з цих команд може посісти третє місце і опинитися нижче нашої команди в таблиці третіх команд.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Данії.

Лунає гімн Росії.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Данії зустрінеться з Росією в третьому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у понеділок, 21 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.