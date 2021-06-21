Євро-2020. Росія - Данія 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група B 21 червня, 2021 Росія - Данія 0:1 Паркен, Копенгаген Головний арбітр - Клеман Тюрпен(Франція)

53' Хавбек Данії повернувся на поле з перемотаною головою, росіянин також гру продовжує.

52' Кудряшов і Хейб'єрг зіткнулися головами у центрі поля. Медики знову на полі!

50' Намагалися росіяни атакувати на перших хвилинах, але данці відбилися від наступу суперника.

48' Меле отримав травму і лежить на газоні, медики на полі вже.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна Данії мінімально переграє Росію та піднімається на третє місце в турнірінй таблиці наразі.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Брейтвейт подавав з правого флангу, але м'яч перетнув лінію воріт.

42' Вестергор скидував після кутового на дальню стійку, але ніхто з партнерів не відгукнувся.

40' Активізувалася збірна Росія, але поки данці упевнено захищаються і не підпускають суперника до своїх воріт.

38' ГООООЛ! Збірна Данії виходить вперед! Дамсгор прийняв м'яч перед штрафним майданчиком і точно у кут воріт. Без шансів для голкіпера.

36' Насідає Данія на ворота суперника. Поки відбиваються росіяни.

34' Дзюба скидував під удар Головіну, але постріл хавбека пішов набагато вище воріт.

33' Головін виконував подачу з лівого флангу, але К'єр вибив головою м'яч подалі.

32' Дамсгаард порушив правила проти Фернандеса на фланзі. Багато у нас сьогодні фолів.

30' Хейб'єрг потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч поруч зі стійкою пішов.

28' Кудряшов грубо ліктем зіграв проти Васса у центрі поля. Жовта картка для росіянина.

26' Росіяни намагалися розіграти штрафний, але до удару так і не вдалося довести атаку.

24' Меле намагався увірватися у штрафний майданчик, але його зупинив Фернандес, данець сфолив проти захисника збірної Росії.

22' Пішла подача з корнеру, але арбітр зафіксував фол в атаці.

21' Знову в контратаку втікали гравці збірної Росії, але закидання від Зобніна перехопив Крістіансен, буде кутовий.

20' Дзюба отримав м'яч у штрафному майданчику, але удар з-під захисника вийшов вкрай неточним.

18' Головін класно по центру проривався і пробивав по воротах, але Шмейхель у падінні відбив м'яч ногами.

17' Контролюють м'яч гравці збірної Данії, але до атак справа не доходить.

15' Дзюба грубо відштовхнув Крістіансена, черговий штрафний для данців.

13' Дзюба втікав у контратаку, але Вестегаард збив форварда збірної Росії.

12' Чергова подача пішла у штафний майданчик, але Фернандес скинув грудьми м'яч на Сафонову.

11' Дальне закидання на Ділейні пішло, але Джикія вибив м'яч подалі.

10' Подачу з кутового виконували данці, але Поульсен підштовхнув суперника. Фол в атаці зафіксував суддя.

8' Рукою у центрі поля зіграв Оздоєв, арбітр все бачив, штрафний удар для збірної Данії.

6' Меле виконував подачу з лівого флангу, але м'яч перелетів Поульсене, росіяни відибилися.

5' Контролюють данці м'яч, але поки до удару не можуть довести атаку.

3' Дзюба в центрі поля відзначився першим фолом в матчі, неакуратно працюючи ліктями в боротьбі з опонентом.

2' Цей поєдинок важливий для української збірної також, адже одна з цих команд може посісти третє місце і опинитися нижче нашої команди в таблиці третіх команд.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Данії.

Лунає гімн Росії.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Данії зустрінеться з Росією в третьому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у понеділок, 21 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.