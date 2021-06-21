 Євро-2020. Росія - Данія 0:1. ОНЛАЙН | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна України програла Австрії на Євро-2020
Сьогодні 20:52 11106 43
Євро-2020. Росія - Данія 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:00 1957
Шевченко: Я бачив команду, якій не вистачало сил
Сьогодні 22:09 849
Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів
Сьогодні 21:53 1078 2
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Сьогодні 21:40 9059
Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020
Сьогодні 21:33 727
Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію на Євро-2020
Сьогодні 20:57 879
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 20:57 12272
Євро-2020. Україна - Австрія 0:1. Як це було
Сьогодні 20:44 14369 2
Мілан зацікавився лідером збірної України
Сьогодні 20:39 1426
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020
Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 21:33 725
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:41 602
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 16:16 546
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:12 1489
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:07 5942 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:30 544
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:01 560
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
Вчора 23:02 16981 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
Вчора 22:33 1071
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 22:21 1970
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 22594
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька Андрій Твердохліб
Вчора 21:35 512
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька Андрій Твердохліб
Вчора 17:50 909
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно Андрій Твердохліб
Вчора 16:41 1526
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті Андрій Твердохліб
Вчора 16:32 602
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду Андрій Твердохліб
Вчора 16:00 1071 3
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів Стас Лысак
Вчора 15:00 606
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію Стас Лысак
19.06.2021 21:34 991
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020 Андрій Твердохліб
19.06.2021 19:27 954
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України Андрій Твердохліб
19.06.2021 18:40 2115
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Росія - Данія 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:00 1957 0
Євро-2020. Росія - Данія 0:1. ОНЛАЙН
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група B
21 червня, 2021

Росія - Данія 0:1
Паркен, Копенгаген
Головний арбітр - Клеман Тюрпен(Франція)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

53' Хавбек Данії повернувся на поле з перемотаною головою, росіянин також гру продовжує.

52' Кудряшов і Хейб'єрг зіткнулися головами у центрі поля. Медики знову на полі!

50' Намагалися росіяни атакувати на перших хвилинах, але данці відбилися від наступу суперника.

48' Меле отримав травму і лежить на газоні, медики на полі вже.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна Данії мінімально переграє Росію та піднімається на третє місце в турнірінй таблиці наразі.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Брейтвейт подавав з правого флангу, але м'яч перетнув лінію воріт.

42' Вестергор скидував після кутового на дальню стійку, але ніхто з партнерів не відгукнувся.

40' Активізувалася збірна Росія, але поки данці упевнено захищаються і не підпускають суперника до своїх воріт.

38' ГООООЛ! Збірна Данії виходить вперед! Дамсгор прийняв м'яч перед штрафним майданчиком і точно у кут воріт. Без шансів для голкіпера.

36' Насідає Данія на ворота суперника. Поки відбиваються росіяни.

34' Дзюба скидував під удар Головіну, але постріл хавбека пішов набагато вище воріт.

33' Головін виконував подачу з лівого флангу, але К'єр вибив головою м'яч подалі.

32' Дамсгаард порушив правила проти Фернандеса на фланзі. Багато у нас сьогодні фолів.

30' Хейб'єрг потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч поруч зі стійкою пішов.

28' Кудряшов грубо ліктем зіграв проти Васса у центрі поля. Жовта картка для росіянина.

26' Росіяни намагалися розіграти штрафний, але до удару так і не вдалося довести атаку.

24' Меле намагався увірватися у штрафний майданчик, але його зупинив Фернандес, данець сфолив проти захисника збірної Росії.

22' Пішла подача з корнеру, але арбітр зафіксував фол в атаці.

21' Знову в контратаку втікали гравці збірної Росії, але закидання від Зобніна перехопив Крістіансен, буде кутовий.

20' Дзюба отримав м'яч у штрафному майданчику, але удар з-під захисника вийшов вкрай неточним.

18' Головін класно по центру проривався і пробивав по воротах, але Шмейхель у падінні відбив м'яч ногами.

17' Контролюють м'яч гравці збірної Данії, але до атак справа не доходить.

15' Дзюба грубо відштовхнув Крістіансена, черговий штрафний для данців.

13' Дзюба втікав у контратаку, але Вестегаард збив форварда збірної Росії.

12' Чергова подача пішла у штафний майданчик, але Фернандес скинув грудьми м'яч на Сафонову.

11' Дальне закидання на Ділейні пішло, але Джикія вибив м'яч подалі.

10' Подачу з кутового виконували данці, але Поульсен підштовхнув суперника. Фол в атаці зафіксував суддя.

8' Рукою у центрі поля зіграв Оздоєв, арбітр все бачив, штрафний удар для збірної Данії.

6' Меле виконував подачу з лівого флангу, але м'яч перелетів Поульсене, росіяни відибилися.

5' Контролюють данці м'яч, але поки до удару не можуть довести атаку.

3' Дзюба в центрі поля відзначився першим фолом в матчі, неакуратно працюючи ліктями в боротьбі з опонентом.

2' Цей поєдинок важливий для української збірної також, адже одна з цих команд може посісти третє місце і опинитися нижче нашої команди в таблиці третіх команд.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Данії.

Лунає гімн Росії.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Данії зустрінеться з Росією в третьому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у понеділок, 21 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Коментарі ()