Євро-2020. Нідерланди - Австрія 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи 2020, Група C
|17 червня, 2021
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Нідерланди - Австрія 2:0
|Йоханн Кройф Арена, Амстердам
|Головний арбітр - Орель Грінфельд(Ізраїль)
|Євро-2020
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Матч завершено! Збірна Нідерландів упевнено переграє Австрію та виходить до плей-оф Євро-2020. Австрійці будуть вирішувати свою долю в поєдинку зі збірною України.
90' Мален пробивав з гострого кута, але м'яч пішов вище воріт.
90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.
89' Де Лігт опинився на газоні, медики надають допомогу нідерландському захиснику.
87' Лайнер виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч перелетів Калайджича і опинився у гравців збірної Нідерландів.
85' Калайджич навішував на Онісіво, який пробивав головою, але м'яч прилетів у руки Стекеленбургу.
84' Подвійна заміна в складі збірної Австрії. Замість Драговича та Шлагера на поле вийшли Лінхарт та Онісіво.
82' Заміна в складі збірної Нідерландів. Замість Депая гру продовжив Люк Де Йонг.
80' Алаба наважився на дальній удар, м'яч в ліченних сантиметрах від стійки пролетів.
78' Ульмер подавав у штрафний майданчик, але Аке вибив м'яч подалі.
76' Драгович виконував навіс у штрафний майданчик, але м'яч прилетів у руки Стекеленбургу.
74' Заміна у складі збірної Нідерландів. Замість Де Рона на поле вийшов Гравенберх.
72' Алаба навішував з кутового, але Хінтереггер пробив головою вище воріт.
70' Бахманн після промущеного голу побіг до бокового арбітра щось пред'являти, за що отримав жовту картку.
68' Заміна в складі збірної Австрії. Замість Баумгартнера на поле вийшов Лазаро.
66' ГОООЛ! Нідерланди подвоюють рахунок! Мален втікав у контратаку і вирішив викотити на порожні ворота на Дюмфріса, правий латераль без проблем поклав м'яч у порожні ворота.
65' Також потрійна заміна від де Бура. Замість Блінда, Вегхорста та Ван Аанхольта гру продовжать Аке, Мален та Вейндал.
63' Подвійна заміна в складі збірної Австрії. Замість Грегорича та Лаймера на поле вийшли Каладжич та Гріллитч.
61' Ще одна подача пішла з корнера, але на цей раз австрійці відбилися.
60' Депай виконував навіс з кутового, Вегхорст скинув у центр на де Врея, який впритул пробивав, але голкіпер впорався з цим ударом. Добивання де Лігта заблокував захисник.
58' Забітцер намагався з дальньої дистанції пробити, але влучив у захисника.
57' Забітцер намагався відібрати м'яч у Вейналдума у центрі поля, але порушив правила проти хавбека.
55' Дюмфріс проривався правим флангом після розрізної передачи на Вейналдума, але правий латераль збірної Нідерландів у боротьбі випустив м'яч за межі поля.
53' Алаба виконував перший кутовий у нашому матчі, але м'яч прилетів у руки Стекеленбургу.
51' Вегхорст порушив правила у боротьбі з Алабою в чужому штрафному майданчику.
50' Дюмфріс у центр скидував під удар Вейналдуму, але хавбек влучив у захисника.
48' Ван Аанхольт після верхової боротьби з Бамугартнером лежить на газоні.
47' Лаймер прорвався по флангу і виконував навіс, але де Лігт перехопив цю передачу.
46' Другий тайм розпочався!
Завершується перший тайм! Нідерланди завдяки голу Депая з пенальті мінімально ведуть у рахунку!
45' Одну хвилину додав арбітр до першої половини гри.
44' Вейналдум віддавав на фланг на Депая, який змістився у центр і пробивав по воротах, але м'яч влучив у спину захиснику.
43' На Депая пішло закидання у штрафний майданчик, але Мемфіс опинився у офсайді.
41' Грегорич пресингував Блінда і порушив проти нього правила. Арбітр усно покарав форварда збірної Австрії.
39' Ван Аанхольт виконав класне закидання на Вегхорста, той продовжив у центр на Депая, який намагався у дотик пробити, але вище воріт відправив м'яч Мемфіс.
37' Драгович на чужій половині поля збив Депая. Черговий штрафний у нашому матчі.
35' Хінтерегер пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов вище воріт.
33' Лаймер виконував закидання вперед, проте ця передача так і не знайшла адресата.
31' Розіграв Забітцер та Алаба штрафний, але до удару справа так і не дійшла.
30' Де Врей у центрі поля блокування зробив проти Баумгартнер, штрафний для австрійців.
28' Баумгартнер отримав класну передачу від Забітцера і пробивав з меж штрафного майданчика, але Де Лігт прийняв цей удар на себе.
26' Дюмфріс намагався виконати простріл на Вегхорста, але помилився правий латераль із передачею.
24' Депай увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут, але влучив у сітку із зовнішньої сторони.
22' Хінтереггер у центрі поля руками притримав Вейналдума. Штрафний для нідерландців.
20' Ульмер виконував навіс на Грегорича, але м'яч перелетів нападника і пішов за межі поля.
18' Вегхорст намагався прострілити з флангу, але Ульмер заблокував цей пас.
16' Ульмер зліва зробив закидання у штрафну площу, але Грегорич знаходився у офсайді.
14' Де Рон у центрі поля у підкаті грубо зіграв. "Гірчичник" для півзахисника Аталанти.
12' Жовту картку в епізоді з пенальті отримав Давід Алаба.
11' ГОООЛ! Депай потужно поклав м'яч у кут воріт! Без шансів для голкіпера.
10' Пенальті у ворота збірної Австрії!
9' Арбітр пішов переглядати повтор!
8' Де Врея спочатку збили у штрафному майданчику, а потім Дюмфрісу наступив Алаба на ногу. Можливий пенальті у ворота збірної Австрії!
6' Вейналдум намагався виконати навіс, але його передачу заблокував Лайнер.
5' Ульмер класно увійшов у штрафний майданчик і в боротьбі впав, але свисток арбітра промовчав.
3' Депай пішов у обіграш на двох захинсиків, але Лайнер відібрав м'яч.
1' Матч розпочався!
Тепер звучить гімн Нідерландів!
Лунає гімн Австрії!
Команди виходять на поле!
Визначилися стартові склади команд.
Збірна Нідерландів прийматиме Австрію в другому турі Євро-2020.
Матч відбудеться у четвер, 17 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.