Євро-2020. Нідерланди - Австрія 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група C 17 червня, 2021 Нідерланди - Австрія 2:0 Йоханн Кройф Арена, Амстердам Головний арбітр - Орель Грінфельд(Ізраїль)

Матч завершено! Збірна Нідерландів упевнено переграє Австрію та виходить до плей-оф Євро-2020. Австрійці будуть вирішувати свою долю в поєдинку зі збірною України.

90' Мален пробивав з гострого кута, але м'яч пішов вище воріт.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Де Лігт опинився на газоні, медики надають допомогу нідерландському захиснику.

87' Лайнер виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч перелетів Калайджича і опинився у гравців збірної Нідерландів.

85' Калайджич навішував на Онісіво, який пробивав головою, але м'яч прилетів у руки Стекеленбургу.

84' Подвійна заміна в складі збірної Австрії. Замість Драговича та Шлагера на поле вийшли Лінхарт та Онісіво.

82' Заміна в складі збірної Нідерландів. Замість Депая гру продовжив Люк Де Йонг.

80' Алаба наважився на дальній удар, м'яч в ліченних сантиметрах від стійки пролетів.

78' Ульмер подавав у штрафний майданчик, але Аке вибив м'яч подалі.

76' Драгович виконував навіс у штрафний майданчик, але м'яч прилетів у руки Стекеленбургу.

74' Заміна у складі збірної Нідерландів. Замість Де Рона на поле вийшов Гравенберх.

72' Алаба навішував з кутового, але Хінтереггер пробив головою вище воріт.

70' Бахманн після промущеного голу побіг до бокового арбітра щось пред'являти, за що отримав жовту картку.

68' Заміна в складі збірної Австрії. Замість Баумгартнера на поле вийшов Лазаро.

66' ГОООЛ! Нідерланди подвоюють рахунок! Мален втікав у контратаку і вирішив викотити на порожні ворота на Дюмфріса, правий латераль без проблем поклав м'яч у порожні ворота.

65' Також потрійна заміна від де Бура. Замість Блінда, Вегхорста та Ван Аанхольта гру продовжать Аке, Мален та Вейндал.

63' Подвійна заміна в складі збірної Австрії. Замість Грегорича та Лаймера на поле вийшли Каладжич та Гріллитч.

61' Ще одна подача пішла з корнера, але на цей раз австрійці відбилися.

60' Депай виконував навіс з кутового, Вегхорст скинув у центр на де Врея, який впритул пробивав, але голкіпер впорався з цим ударом. Добивання де Лігта заблокував захисник.

58' Забітцер намагався з дальньої дистанції пробити, але влучив у захисника.

57' Забітцер намагався відібрати м'яч у Вейналдума у центрі поля, але порушив правила проти хавбека.

55' Дюмфріс проривався правим флангом після розрізної передачи на Вейналдума, але правий латераль збірної Нідерландів у боротьбі випустив м'яч за межі поля.

53' Алаба виконував перший кутовий у нашому матчі, але м'яч прилетів у руки Стекеленбургу.

51' Вегхорст порушив правила у боротьбі з Алабою в чужому штрафному майданчику.

50' Дюмфріс у центр скидував під удар Вейналдуму, але хавбек влучив у захисника.

48' Ван Аанхольт після верхової боротьби з Бамугартнером лежить на газоні.

47' Лаймер прорвався по флангу і виконував навіс, але де Лігт перехопив цю передачу.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нідерланди завдяки голу Депая з пенальті мінімально ведуть у рахунку!

45' Одну хвилину додав арбітр до першої половини гри.

44' Вейналдум віддавав на фланг на Депая, який змістився у центр і пробивав по воротах, але м'яч влучив у спину захиснику.

43' На Депая пішло закидання у штрафний майданчик, але Мемфіс опинився у офсайді.

41' Грегорич пресингував Блінда і порушив проти нього правила. Арбітр усно покарав форварда збірної Австрії.

39' Ван Аанхольт виконав класне закидання на Вегхорста, той продовжив у центр на Депая, який намагався у дотик пробити, але вище воріт відправив м'яч Мемфіс.

37' Драгович на чужій половині поля збив Депая. Черговий штрафний у нашому матчі.

35' Хінтерегер пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов вище воріт.

33' Лаймер виконував закидання вперед, проте ця передача так і не знайшла адресата.

31' Розіграв Забітцер та Алаба штрафний, але до удару справа так і не дійшла.

30' Де Врей у центрі поля блокування зробив проти Баумгартнер, штрафний для австрійців.

28' Баумгартнер отримав класну передачу від Забітцера і пробивав з меж штрафного майданчика, але Де Лігт прийняв цей удар на себе.

26' Дюмфріс намагався виконати простріл на Вегхорста, але помилився правий латераль із передачею.

24' Депай увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут, але влучив у сітку із зовнішньої сторони.

22' Хінтереггер у центрі поля руками притримав Вейналдума. Штрафний для нідерландців.

20' Ульмер виконував навіс на Грегорича, але м'яч перелетів нападника і пішов за межі поля.

18' Вегхорст намагався прострілити з флангу, але Ульмер заблокував цей пас.

16' Ульмер зліва зробив закидання у штрафну площу, але Грегорич знаходився у офсайді.

14' Де Рон у центрі поля у підкаті грубо зіграв. "Гірчичник" для півзахисника Аталанти.

12' Жовту картку в епізоді з пенальті отримав Давід Алаба.

11' ГОООЛ! Депай потужно поклав м'яч у кут воріт! Без шансів для голкіпера.

10' Пенальті у ворота збірної Австрії!

9' Арбітр пішов переглядати повтор!

8' Де Врея спочатку збили у штрафному майданчику, а потім Дюмфрісу наступив Алаба на ногу. Можливий пенальті у ворота збірної Австрії!

6' Вейналдум намагався виконати навіс, але його передачу заблокував Лайнер.

5' Ульмер класно увійшов у штрафний майданчик і в боротьбі впав, але свисток арбітра промовчав.

3' Депай пішов у обіграш на двох захинсиків, але Лайнер відібрав м'яч.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Нідерландів!

Лунає гімн Австрії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Нідерландів прийматиме Австрію в другому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у четвер, 17 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.