Євро-2020. Нідерланди - Австрія 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група C 17 червня, 2021 Нідерланди - Австрія 1:0 Йоханн Кройф Арена, Амстердам Головний арбітр - Орель Грінфельд(Ізраїль)

48' Ван Аанхольт після верхової боротьби з Бамугартнером лежить на газоні.

47' Лаймер прорвався по флангу і виконував навіс, але де Лігт перехопив цю передачу.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нідерланди завдяки голу Депая з пенальті мінімально ведуть у рахунку!

45' Одну хвилину додав арбітр до першої половини гри.

44' Вейналдум віддавав на фланг на Депая, який змістився у центр і пробивав по воротах, але м'яч влучив у спину захиснику.

43' На Депая пішло закидання у штрафний майданчик, але Мемфіс опинився у офсайді.

41' Грегорич пресингував Блінда і порушив проти нього правила. Арбітр усно покарав форварда збірної Австрії.

39' Ван Аанхольт виконав класне закидання на Вегхорста, той продовжив у центр на Депая, який намагався у дотик пробити, але вище воріт відправив м'яч Мемфіс.

37' Драгович на чужій половині поля збив Депая. Черговий штрафний у нашому матчі.

35' Хінтерегер пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов вище воріт.

33' Лаймер виконував закидання вперед, проте ця передача так і не знайшла адресата.

31' Розіграв Забітцер та Алаба штрафний, але до удару справа так і не дійшла.

30' Де Врей у центрі поля блокування зробив проти Баумгартнер, штрафний для австрійців.

28' Баумгартнер отримав класну передачу від Забітцера і пробивав з меж штрафного майданчика, але Де Лігт прийняв цей удар на себе.

26' Дюмфріс намагався виконати простріл на Вегхорста, але помилився правий латераль із передачею.

24' Депай увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут, але влучив у сітку із зовнішньої сторони.

22' Хінтереггер у центрі поля руками притримав Вейналдума. Штрафний для нідерландців.

20' Ульмер виконував навіс на Грегорича, але м'яч перелетів нападника і пішов за межі поля.

18' Вегхорст намагався прострілити з флангу, але Ульмер заблокував цей пас.

16' Ульмер зліва зробив закидання у штрафну площу, але Грегорич знаходився у офсайді.

14' Де Рон у центрі поля у підкаті грубо зіграв. "Гірчичник" для півзахисника Аталанти.

12' Жовту картку в епізоді з пенальті отримав Давід Алаба.

11' ГОООЛ! Депай потужно поклав м'яч у кут воріт! Без шансів для голкіпера.

10' Пенальті у ворота збірної Австрії!

9' Арбітр пішов переглядати повтор!

8' Де Врея спочатку збили у штрафному майданчику, а потім Дюмфрісу наступив Алаба на ногу. Можливий пенальті у ворота збірної Австрії!

6' Вейналдум намагався виконати навіс, але його передачу заблокував Лайнер.

5' Ульмер класно увійшов у штрафний майданчик і в боротьбі впав, але свисток арбітра промовчав.

3' Депай пішов у обіграш на двох захинсиків, але Лайнер відібрав м'яч.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Нідерландів!

Лунає гімн Австрії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Нідерландів прийматиме Австрію в другому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у четвер, 17 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.