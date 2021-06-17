Євро-2020. Нідерланди - Австрія 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи 2020, Група C
|17 червня, 2021
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Нідерланди - Австрія 1:0
|Йоханн Кройф Арена, Амстердам
|Головний арбітр - Орель Грінфельд(Ізраїль)
|Євро-2020
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48' Ван Аанхольт після верхової боротьби з Бамугартнером лежить на газоні.
47' Лаймер прорвався по флангу і виконував навіс, але де Лігт перехопив цю передачу.
46' Другий тайм розпочався!
Завершується перший тайм! Нідерланди завдяки голу Депая з пенальті мінімально ведуть у рахунку!
45' Одну хвилину додав арбітр до першої половини гри.
44' Вейналдум віддавав на фланг на Депая, який змістився у центр і пробивав по воротах, але м'яч влучив у спину захиснику.
43' На Депая пішло закидання у штрафний майданчик, але Мемфіс опинився у офсайді.
41' Грегорич пресингував Блінда і порушив проти нього правила. Арбітр усно покарав форварда збірної Австрії.
39' Ван Аанхольт виконав класне закидання на Вегхорста, той продовжив у центр на Депая, який намагався у дотик пробити, але вище воріт відправив м'яч Мемфіс.
37' Драгович на чужій половині поля збив Депая. Черговий штрафний у нашому матчі.
35' Хінтерегер пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов вище воріт.
33' Лаймер виконував закидання вперед, проте ця передача так і не знайшла адресата.
31' Розіграв Забітцер та Алаба штрафний, але до удару справа так і не дійшла.
30' Де Врей у центрі поля блокування зробив проти Баумгартнер, штрафний для австрійців.
28' Баумгартнер отримав класну передачу від Забітцера і пробивав з меж штрафного майданчика, але Де Лігт прийняв цей удар на себе.
26' Дюмфріс намагався виконати простріл на Вегхорста, але помилився правий латераль із передачею.
24' Депай увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут, але влучив у сітку із зовнішньої сторони.
22' Хінтереггер у центрі поля руками притримав Вейналдума. Штрафний для нідерландців.
20' Ульмер виконував навіс на Грегорича, але м'яч перелетів нападника і пішов за межі поля.
18' Вегхорст намагався прострілити з флангу, але Ульмер заблокував цей пас.
16' Ульмер зліва зробив закидання у штрафну площу, але Грегорич знаходився у офсайді.
14' Де Рон у центрі поля у підкаті грубо зіграв. "Гірчичник" для півзахисника Аталанти.
12' Жовту картку в епізоді з пенальті отримав Давід Алаба.
11' ГОООЛ! Депай потужно поклав м'яч у кут воріт! Без шансів для голкіпера.
10' Пенальті у ворота збірної Австрії!
9' Арбітр пішов переглядати повтор!
8' Де Врея спочатку збили у штрафному майданчику, а потім Дюмфрісу наступив Алаба на ногу. Можливий пенальті у ворота збірної Австрії!
6' Вейналдум намагався виконати навіс, але його передачу заблокував Лайнер.
5' Ульмер класно увійшов у штрафний майданчик і в боротьбі впав, але свисток арбітра промовчав.
3' Депай пішов у обіграш на двох захинсиків, але Лайнер відібрав м'яч.
1' Матч розпочався!
Тепер звучить гімн Нідерландів!
Лунає гімн Австрії!
Команди виходять на поле!
Визначилися стартові склади команд.
Збірна Нідерландів прийматиме Австрію в другому турі Євро-2020.
Матч відбудеться у четвер, 17 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.