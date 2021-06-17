 Євро-2020. Нідерланди - Австрія 1:0. ОНЛАЙН | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Нідерланди - Австрія 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:00 3240
Костюк поступилася росіянці на турнірі у Бірмінгемі
Сьогодні 21:26 330
Євро-2020. Україна здобула омріяну перемогу над Північною Македонією
Сьогодні 21:16 902
Бельгія вирвала перемогу у Данії на Євро-2020
Сьогодні 20:55 576
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Сьогодні 20:41 2638
Шевченко оцінив перемогу над Північною Македонією
Сьогодні 19:24 1196
Євро-2020. Україна - Північна Македонія 2:1. Огляд матчу
Сьогодні 18:26 750
Україна перервала неприємну серію на чемпіонатах Європи
Сьогодні 18:23 811
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:01 7978
Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр
Сьогодні 18:00 6552 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:04 896
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:46 897
Яремчук подвоїв перевагу збірної України
Яремчук подвоїв перевагу збірної України Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:46 829
Ярмоленко виводить збірну України вперед у грі з Македонією
Ярмоленко виводить збірну України вперед у грі з Македонією Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:40 1245
Гімн України перед матчем проти Північної Македонії
Гімн України перед матчем проти Північної Македонії Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:11 753
Рамос розплакався на прощанні з Реалом
Рамос розплакався на прощанні з Реалом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:36 532
Червона рута в Бухаресті. Уболівальники збірної України готові до матчу
Червона рута в Бухаресті. Уболівальники збірної України готові до матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:25 673
Повернення Супермена. Парма потужним роликом представила Буффона
Повернення Супермена. Парма потужним роликом представила Буффона Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:56 343
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів Стас Лысак
Сьогодні 11:30 1315
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва Valeriy Ruchka
Вчора 21:32 760
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 19:37 1424
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували Андрій Твердохліб
Вчора 17:06 1741 1
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996 Valeriy Ruchka
Вчора 14:31 446
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020 Valeriy Ruchka
15.06.2021 23:23 1176
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим Андрій Твердохліб
15.06.2021 21:19 2404 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Нідерланди - Австрія 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:00 3240 0
Євро-2020. Нідерланди - Австрія 1:0. ОНЛАЙН
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група C
17 червня, 2021

Нідерланди - Австрія 1:0
Йоханн Кройф Арена, Амстердам
Головний арбітр - Орель Грінфельд(Ізраїль)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

48' Ван Аанхольт після верхової боротьби з Бамугартнером лежить на газоні.

47' Лаймер прорвався по флангу і виконував навіс, але де Лігт перехопив цю передачу.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нідерланди завдяки голу Депая з пенальті мінімально ведуть у рахунку!

45' Одну хвилину додав арбітр до першої половини гри.

44' Вейналдум віддавав на фланг на Депая, який змістився у центр і пробивав по воротах, але м'яч влучив у спину захиснику.

43' На Депая пішло закидання у штрафний майданчик, але Мемфіс опинився у офсайді.

41' Грегорич пресингував Блінда і порушив проти нього правила. Арбітр усно покарав форварда збірної Австрії.

39' Ван Аанхольт виконав класне закидання на Вегхорста, той продовжив у центр на Депая, який намагався у дотик пробити, але вище воріт відправив м'яч Мемфіс.

37' Драгович на чужій половині поля збив Депая. Черговий штрафний у нашому матчі.

35' Хінтерегер пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов вище воріт.

33' Лаймер виконував закидання вперед, проте ця передача так і не знайшла адресата.

31' Розіграв Забітцер та Алаба штрафний, але до удару справа так і не дійшла.

30' Де Врей у центрі поля блокування зробив проти Баумгартнер, штрафний для австрійців.

28' Баумгартнер отримав класну передачу від Забітцера і пробивав з меж штрафного майданчика, але Де Лігт прийняв цей удар на себе.

26' Дюмфріс намагався виконати простріл на Вегхорста, але помилився правий латераль із передачею.

24' Депай увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут, але влучив у сітку із зовнішньої сторони.

22' Хінтереггер у центрі поля руками притримав Вейналдума. Штрафний для нідерландців.

20' Ульмер виконував навіс на Грегорича, але м'яч перелетів нападника і пішов за межі поля.

18' Вегхорст намагався прострілити з флангу, але Ульмер заблокував цей пас.

16' Ульмер зліва зробив закидання у штрафну площу, але Грегорич знаходився у офсайді.

14' Де Рон у центрі поля у підкаті грубо зіграв. "Гірчичник" для півзахисника Аталанти.

12' Жовту картку в епізоді з пенальті отримав Давід Алаба.

11' ГОООЛ! Депай потужно поклав м'яч у кут воріт! Без шансів для голкіпера.

10' Пенальті у ворота збірної Австрії!

9' Арбітр пішов переглядати повтор!

8' Де Врея спочатку збили у штрафному майданчику, а потім Дюмфрісу наступив Алаба на ногу. Можливий пенальті у ворота збірної Австрії!

6' Вейналдум намагався виконати навіс, але його передачу заблокував Лайнер.

5' Ульмер класно увійшов у штрафний майданчик і в боротьбі впав, але свисток арбітра промовчав.

3' Депай пішов у обіграш на двох захинсиків, але Лайнер відібрав м'яч.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Нідерландів!

Лунає гімн Австрії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Нідерландів прийматиме Австрію в другому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у четвер, 17 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Коментарі ()