 Євро-2020. Італія - Швейцарія 3:0. Як це було | Євро-2020 | Champion.com.ua
Італія з дублем Локателлі перемогла Швейцарію на Євро-2020
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Євро-2020. Італія - Швейцарія 3:0. Як це було

Вчора 23:50 2814 0
Євро-2020. Італія - Швейцарія 3:0. Як це було
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група D
16 червня, 2021

Італія - Швейцарія 3:0
Стадіо Олімпіко, Рим
Головний арбітр - Сергій Карасьов(Росія)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Матч завершено! Італія здобуває розгромну перемогу над Швейцарією та першою виходить до плей-оф Євро-2020.

90' Три хвилини додав суддя до основного часу.

88' ГОООООЛ! Збірна Італії доводить рахунок до розгромного! Іммобіле наважився на удар з-за меж штрафного майданчика і влучив точно у дальній кут. Зоммер дотягнувся до м'яча, але врятувати свою команду не зміг.

86' Герой поєдинку Мануель Локателлі покидає поле. Замість нього гру продовжив Матео Пессіна. Також замість Барелли на поле вийшов Крістанте.

85' Соу виконував подачу у штрафний майданчик, але Ачербі вибив м'яч головою подалі від своїх воріт.

83' Ще одна заміна в складі збірної Швейцарії. Замість Фройлера на полі з'явився Соу.

81' Продовжує матч Барелла, обійшлося без травми на щастя італійця.

80' Надають зараз допомогу півзахиснику Інтера.

79' Емболо отримав відкладену жовту картку за грубий фол проти Барелли.

77' К'єза видав класну передачу на Іммобіле в штрафний майданчик, але Чіро знову пробив повз ворота.

75' Заміна у складі збірної Швейцарії. Замість Шакірі на поле вийшов Варгас.

73' Іммобіле з глибини поля отримав передачу на хід, Чіро підробив м'яч, втік від Ельведі, увійшов до штрафного майданчика і пробив в правий кут воріт, м'яч пролетів поруч зі штангою.

71' Берарді з правої половини поля увірвався у штрафний майданчик і пробив у лівий кут воріт, але м'яч пролетів над поперечиною.

69' Подвійна заміна в складі збірної Італії. Замість Інсіньє та Берарді на поле вийшли К'єза та Толоі.

67' Ельведі видав хороший пас на Цубера, який пробивав у ближній кут воріт, але Доннарума врятував свою команду. З добиванням італійський голкіпер також впорався.

65' Локателлі в центрі поля порушив правила проти Фройлера. Ще один фол від італійців, який збиває темп атак суперника.

63' Родрігес по центру намагався розганяти атаку збірної Швейцарії, але Берарді порушив проти нього правила.

61' Шакірі по центру проривався і пробивав потужно, але м'яч пішов вище воріт.

59' Інсіньє виконував подачу, але захисник збірної Швейцарії ударом через себе вибив м'яч подалі від своїх воріт.

58' Родрігес на фланзі збив Берарді. Небезпечний штрафний для збірної Італії.

56' Подвійна заміна в складі збірної Швейцарії. Замість Шера та Мбабу на поле вийшов Цубер та Відмер.

54' Продовжує Італія контролювати м'яч незважаючи на перевагу в рахунку!

52' ГООООЛ! Італія подвоює перевагу! Локателлі отримав м'яч перед штрафним майданчиком і наважився на удар, м'яч зачепив ногу захисника і залетів у дальній кут воріт.

50' Гавранович збив Бонуччі, який був уже без м'яча. Жовта картка для нападника збірної Швейцарії.

48' Емболо втратив м'яч у боротьбі з Ачербі після чого намагався виправити помилку, але порушив правила.

47' Заміна в складі збірної Швейцарії. Замість Сеферовича на поле вийшов Гавранович.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Італії мінімально переграє Швейцарію, хоча Сквадра Адзурра мала можливості збільшувати свою перевагу.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' По черзі контролюють команди м'яч, але гострих моментів не створюється.

42' Спінаццола знову втікав лівим флангом на ворота суперника і вирішив сам пробити, але трохи не влучив у дальній кут.

41' Дві кутових виконували італійці, але акцентований удар так і не вдалося нанести.

39' Берарді втікав у контратаку і пробивав по воротах, але влучив у Аканджі.

37' Інсіньє виконав передачу на хід Іммобіле, але форвард збірної Італії виявився в офсайді.

35' Шакірі класно по центру проривався, видав хороший пас на Родрігеса, який прострілював у центр, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

34' Контролює м'яч збірна Швейцарії, але до ударів справа не доходить.

32' Сферович активно пресингував Жоржиньо, але у підсумку порушив правила.

30' Мбабу намагався правим флангом прорватися, але втратив м'яч у боротьбі зі Спінаццолою.

28' Родрігес пробивав з дальньої дистанції, але м'яч полетів значно вище воріт.

26' ГООООЛ! Збірна Італії виходить вперед! Берарді увірвався у штрафний майданчик, обійшов Родрігеса і прострілив на Локателлі, який опинився один перед порожніми воротами збірної Швейцарії.

25' Ачербі вийшов на поле замість травмованого К'єлінні.

24' Джорджо К'єлінні отримав пошкодження! Заміну потребує капітан збірної Італії!

23' Шакірі виконував подачу в штрафний мадйанчик, але цей пас виявився засильним.

22' Барелла класно запускав Іммобіле у штрафний майданчик, але Шер в останній момент перехопив м'яч у підкаті.

20' Головний арбітр скасував гол! К'єлінні підіграв собі рукою у верховій боротьбі.

18' ГОООООЛ! Збірна Італії відкриває рахунок у матчі! Пішла подача з кутового, К'єлінні боровся у штрафному майданчику і в підсумку розстрілював Зоммера з декількох метрів. Капітан збірної Італії не схибив.

16' Мбабу з правого флангу намагався розігнати атаку швейцарської збірної, але Барелла у підкаті класно заблокував цю передачу.

14' Спінацолла виконував крос з лівого флангу, але Мбабу у підкаті перехопив м'яч.

12' Берарді пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у захисника.

10' Спінацолла прорвався лівим флангом і навішував у штрафний майданчик, Іммобіле пробивав головою, але м'яч трохи вище воріт пішов.

9' Інсіньє виконував закидання на Локателлі, той головою скидував на Берарді, але Джака знову повернувся в оборону і перехопив м'яч.

7' Шер в центрі поля збив Іммобіле. Штрафний на користь збірної Італії.

6' Барелла з глибини поля виконав передачу на хід Берарді по правому флангу, Доменіко намагався у центр зміститися, але задалеко відпустив від себе м'яч.

4' Шакірі зі стандарту виконав подачу до лінії штрафного майданчика, але оборонці збірної Італії надійно відіграли і вибили м'яч подалі.

2' Берарді втікав у контратаку, але Джака повернувся в оборону і в класному підкаті відібрав м'яч.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Італії!

Лунає гімн Швейцарії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Італії зустрінеться із командою Швейцарії у другому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у середу, 16 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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