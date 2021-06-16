Євро-2020. Фінляндія - Росія 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група B 16 червня, 2021 Фінляндія - Росія 0:1 Газпром Арена, Санкт-Петербург Головний арбітр - Данні Маккелі(Нідерланди)

Матч завершено! Збірна Росії здобуває мінімальну перемогу над Фінляндією в другому турі Євро-2020.

90' Жемалетдінов отримав м'яч від Соболєва у штрафному майданчику, змістився у центр і пробивав по воротах, але м'яч трохи вище воріт пролетів.

90' П'ять хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Араюрі вдалося пробити по воротах головою, але м'яч пролетів трохи вище воріт.

88' Джикія збив Соірі на фланзі. Жовта картка для росіянина і небезпечний штрафний для фінів.

87' Зобнін пробивав з льоту. але м'яч пішов набагато вище воріт.

85' Заміна у складі Фінляндії: замість Тойвіо на поле вийшов Йенсен.

84' Подвійна заміна від Черчесова. Замість Дзюби та Міранчука на поле вийшли Соболєв та Мухін.

82' О'Шоунессі намагався прострілити з правого флангу, але перед цим фін випустив м'яч за межі поля.

80' Дзюба грубо штовхнув Тойвіо у центрі поля. Штрафний для збірної Фінляндії.

78' Контролюють росіяни м'яч на своїй половині, але в атаку йти не поспішають.

76' Пог'янпало грубо зіграв рпоти Джикії у центрі поля. Штрафний на користь збірної Росії.

75' Подвійна заміна в складі збірної Фінляндії. Замість Райтали і Пуккі з'явилися Соірі та Лаппалайнен.

73' Дзюба боровся у центрі поля з Камарою і в підсумку хавбек збірної Фінляндії підіграв собі рукою.

72' Міранчук класно пробивав у дальній кут воріт, але Градецький у чудовому стрибку перевів м'яч на кутовий.

71' Фіни володіють ініціативою в останні хвилини, схоже, що росіяни починають грати на результат.

69' Джикія на газоні опинився. Схоже, що у захисника збірної Росії пошкодження.

67' Заміна в складі збірної Фінляндії. Замість Шуллера гру продовжить Кауко.

66' Пуккі на право фланзі намагався розвивати атаку своєї команди, але Зобнін порушив проти нього правила.

64' Кузяєв виконував подачу з лівого флангу, але фінськи захисники вибили м'яч подалі.

62' Дзюба пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у захисника. Добивання Головіна виявилося неточним - м'яч пішов вище воріт.

60' Заміна у складі збірної Росії. Замість Оздоєва на поле вийшов Жемалетдінов.

58' Пуккі видав класну передачу на Пог'янпало, той намагався з розвороту пробити, але влучив у захисника.

56' Райтала виконував подачу у штрафний майданчик, але росіяни відбилися.

55' Продовжують фіни грати від оборони, проте і збірна Росії не створює багато небезпеки біля воріт суперника.

53' Пуккі класно змістився у центр і пробивав по воротах, але Сафонов забрав м'яч у руки.

51' Головін пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов трохи повз ворота.

49' Пуккі класно втікав у контратаку, але Дівєєв класно у підкаті зіграв і не дозволив фіну влучно пробити. М'яч ще й від Теему пішов за межі поля.

47' Камара по центру проривався, але Барінов знову сфолив проти фінського гравця.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Росії мінімально переграє Фінляндію, хоча фіни також мали декілька нагод, щоб відзначитися.

45' Уронен з лівого флангу навішував, Пог'янпало намагався через себе пробити, але вийшло дуже неточно.

45' Гол! Збірна Росія виходить вперед! Міранчук отримав м'яч у штрафному майданчику і елеганто пробив у верхній кут, не залишаючи шансів Градецькому.

45' Шість хвилин додав суддя до першого тайму.

43' Головін виконував подачу в штрафний майданчик, але фіни знову вибили м'яч подалі від своїх воріт.

41' Барінов відмахнувся від Пуккі на фланзі. Суддя зафіксував штрафний удар.

40' Пішла подача з кутового, але фіни без проблем відбиваються.

39' Обидва футболіста продовжують поєдинок.

37' Караваєв та Уронен опинилися на газоні після того як зіткнулися у штрафному майданчику. Медики надають гравцям допомогу.

35' Оздоєв у підкаті збив Камару, який втікав у контратаку, жовта картка для росіянина.

33' Пуккі пробивав з меж штрафного майданчику, але м'яч полетів повз ворота.

31' Головін виконав подачу від кутового прапорця в центр штрафного, звідки пробивав Дівєєв, але м'яч полетів вище воріт.

29' Барінов зривав контратаку, тримавши Камару за футболку, жовтка картка для гравця збірної Росії.

27' Фернандес не може продовжити поєдинок, замість нього на поле вийшов В'ячеслав Караваєв.

25' Маріо Фернандес дуже невдало впав у минулому епізоді і наразі медики надають йому допомогу.

24' Фернандес виграв верхову боротьбу в штрафному майданчику і зробив скидку на Дзюбу, але форвард не зміг обробити м'яч і випустив його за межі поля.

22' Камара грубо зіграв проти Зобніна у центрі поля. Жовта картка для хавбека збірної Фінляндії.

21' Увірвався у штрафний майданчик Пог'янпало і пробивав, але в останній момент Дєвєєв заблокував цей удар і перевів м'яч на корнер.

20' Головін виконував навіс у штрафний майданчик з лівого флангу Фернандес вистрибнув, але до м'яча не дістався.

18' Пуккі втікав на ворота суперника, але Сафонов прочитав цей епізод і головою вибив м'яч подалі.

16' Пуккі йшов у пресинг проти Зобніна і випадково вдарив опорного півзахисника по ногах. Штрафний для збірної Росії.

14' Пог'янпало отримав м'яч в центрі штрафного майданчика і хотів пробивати по воротах, але забарився і в підсумку втратив снаряд.

12' Класний розрізний пас на Дзюбу виконував Головін, але форвард збірної Росії опинився в положенні поза грою.

10' Олексій Міранчук прийняв м'яч у штрафному майданчику і покотив під удар Оздоєву, який в дотик пробив вище воріт.

8' Зобнін у боротьбі з Камарою порушив правила. Штрафний для фінів.

6' Пішла подача у штрафний майданчик на Дзюбу, нападник збірної Росії зачепився за м'яч, але акцентованого удару не вдалося зробити.

5' Скасований гол через положення поза грою!

3' ГООООЛ! Збірна Фінляндії виходить вперед! Йоел Пог'янпало відкрився під передачу з правого флангу і пробив головою точно у дальній кут.

2' Головні виконував подачу з кутового, але оборонці фінської збірної вибили м'яч подалі.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Фінляндії зустрінеться з Росією в другому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у середу, 16 червня. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 15:45.