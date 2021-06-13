Євро-2020. Нідерланди - Україна 2:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група A 13 червня, 2021 Нідерланди - України 2:1 Йоханн Кройф Арена, Амстердам Головний арбітр - Фелікс Брих

75' ГООООООЛ! Збірна України відіграє один гол! Ярмоленко змістився у центр і фірмовим обвідним ударом поклав м'яч у дальню дев'ятку. Ще 15 хвилин є у нашої команди!

74' Заспокоїлася трохи гра, збірна України володіє м'ячем навіть, проте до удару справа не доходить!

72' Яремчук з розвороту пробивав по воротах Стекеленбурга, але м'яч прилетів у руки голкіперу.

70' Вейндал виконував подачу з лівого флангу, але м'яч перелетів Вегхорста і пішов за межі поля.

68' Маліновський намагався розрізним пасом знайти Ярмоленка у штрафному майданчику, але капітан збірної України до м'яч так і не дістася.

66' Матвієнко порушив правила проти Вегхорста у центрі поля під час верхової боротьби.

65' Також заміну провів Андрій Шевченко. Марлос, який з'явився на полі у першому таймі пішов відпочивати, гру продовжив Микола Шапаренко.

64' Подвійна заміна в складі збірної Нідерландів. Замість Блінда та Ван Аанхольта гру продовжувати будуть Аке і Вейндал.

63' Де Йонг вирізав класний пас на Ван Аанхольта, але Караваєв в останній момент встиг перевести м'яч на кутовий.

62' Яремчук наступив на ногу Де Йонгу перед штрафним майданчиком збірної Нідерландів. Фол у атаці фіксує Фелікс Брих.

60' Суддя вказує на центр - гол зарахований!

59' Арбітри ВАР перевіряють момент на можливий офсайд або фол з боку Дюмфріса.

58' Гол! Україна пропускає другий гол! Де Йонг виконував пердачу на Дюмфріса, який протиснув Миколенка. М'яч відскочив до Вегхорста, який пробив повз Бущана.

57' Вейналдум м'яко закидав у штрафний майданчик, куди увірвався Вегхорст, але не зміг він наздогнати м'яч в межах поля.

56' Пробивав по воротах Вегхорст з-за меж штрафного, але м'яч від ноги захисника полетів в руки Бущану.

54' Діагональ виконував Забарний на правий фланг, куди забігав Караваєв, але м'яч полетів за межі поля.

52' Гол! Збірна Нідерландів виходить вперед! Прострілив Дюмфріс з флангу в центр штрафного, де Бущан на виході перехопив м'яч, але точно на ногу Вейналдуму, який відправив сферу точно під поперечину.

51' Де Йонг виконував подачу на Дюмфріса, той виграв верх у Марлоса, але вчергове Бущан класно зіграв на виході і забрав м'яч у руки.

49' Вегхорст наступив на ногу Караваєву біля штрафного майданчику збірної України, стандарт для збірної України.

47' Де Врей виконував діагональ на Ван Аанхольта, але лівий захисник збірної Нідерландів не зміг нормально обробити м'яч і випустив його за межі поля.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується! Нульова нічия в Амстердамі! Більше гостроти створили звісно гравці збірної Нідерландів, але наша команда також проводила небезпечні атаки! Усе вирішиться у другій половині гри!

45' Одну хвилину до першого тайму додав арбітр.

45' Марлос втікав у контратаку, викатував на Яремчука, який скидував п'ятою на Ярмоленка, але капітану збірної України не вдалося задати удару по воротах.

44' Депай виконував подачу з кутового на ближню стійку, але Зінченко вибив м'яч подалі від своїх воріт.

43' Депай у штрафному майданчику впав у боротьбі із Забарним, але свисток арбітра мовчить.

41' Маліновський зробив вигляд, що буде бити по воротах, але робив розрізну передачу на Яремчука. На жаль, Роман не зрозумів задумки партнера і м'яч пішов за межі поля.

40' Депай навішував на дальню стійку з лівого флангу, Дюмфріс один стояв і спокійно пробивав головою, але не влучив латераль по воротах, пощастило збірній України.

38' Депай робив класне закидання у штрафний майданчик, м'яч відскочив до Вейналдума, який з льоту пробивав. Бущан навіть після рикошету потягнув цей удар. Браво Георгій!

37' Розіграли помаранчеві корнер, Ван Аанхольт з дальньої позиції пробивав, але м'яч полетів вище воріт.

36' Вегхорст прострілював з штрафного майданчика, але м'яч від Забарного пішов на кутовий.

35' У центрі полі тримають нідерландці м'яч, не вдається поки господарям дістатися до наших воріт.

33' Депай робив вертикальну передачу на Дюмфріса, але правий латераль не встиг до м'яча. Удар від воріт.

32' Захопили знову ініціативу нідерландці, але поки до удару справа не доходить.

30' Ярмоленко класно прибрав м'яч під себе і пробивав правою ногою, але удар прийшовся у руки голкіперу.

28' Яремчук класно відіграв на Ярмоленка п'ятою в штрафному майданчику, Ван Аанхольт у підкаті вибив м'яч з під ніг капітана збірної України. Сигналізували гравці збірної України про пенальті, але Фелікс Брих вважає, що фолу не було.

27' Класно викотили м'яч у штрафний майданчик на Вегхорста, але Бущан знову класно зіграв на виході і забрав м'яч у руки.

26' Яремчук з Де Вреєм боровся після чого м'яч відскочив до арбітра. Призупинив Брих атаку, проте саме нідерландці залишаться з ігровим снарядом.

25' Сидорчук боровся з Вейналдумом біля воріт збірної Нідерландів і в підсумку порушив правила.

23' Депай класно розрізав оборону збірної України передачею на Ван Аанхольта, але Бущан врятував свою команду вчасним виходом з воріт.

22' Втікали у контратаку українці, але спочатку Ярмоленко завозився у штрафному майданчику, а після цього Маліновському завадив пробити Де Йонг.

20' Маліновського збили перед штрафним майданчиком нідерландців, проте свисток Фелікса Бриха промовчав.

19' Контролює м'яч збірна Нідерландів на власній половині поля, темп гри значно знизився порівнюючи з першими хвилинами.

17' Миколенко виконував подачу у штрафний майданчик, але Яремчук не зміг зачепитися за м'яч. Аут на користь Нідерландів.

16' Дюмфріс видавав класний пас на Депая, але Мемфіс опинився у положенні поза грою.

15' Ярмоленко на фланзі отримав передачу від Бущана, але Андрій заробив лише аут в боротьбі з Бліндом.

13' Заміна в складі збірної України. Замість травмованого Зубкова на поле вийшов Марлос.

12' Контролює м'яч збірна Нідерландів, але до удару поки справа не доходить.

10' Олександр Зубков накульгує, пошкодження у вінгера Ференцвароша. Медики надають йому допомогу.

9' Маліновський по центру проривався і вирішив з дальньої дистанції пробити, але влучив він у ногу захиснику.

8' Вейналдум з-за меж штрафного майданчику пробивав, але Матвієнко заблокував цей удар спиною.

7' Дюмфріс прострілював з правого флангу на Вейналдума, півзахисник ПСЖ пробивав у дотик, але м'яч пішов вище воріт.

6' Вейналдум класно відкотив на Дюмфріса в штрафному майданчику, той один на один виходив і пробивав по воротах, але Бущан класно вийшов з воріт і врятував нашу команду!

5' Виконував подачу Маліновський, але Ярмоленко не зміг пробити головою по воротах, м'яч пішов за межі поля.

4' Ярмоленко на фланзі виконував простріл у штрафний майданчик, але від Де Врея м'яч пішов на кутовий.

2' Депай втікав у контратаку, прокинув між ніг Забарному і пробивав по воротах, але Бущан врятував свою команду.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Нідерландів.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначився склад збірної України на матч з Нідерландами.

Збірна України зіграє з командою Нідерландів у першому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 13 червня. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.