Джерело - Чемпіон.

Американці Девін Хейні та Раян Гарсія мали зійтися в бою за чемпіонський пояс WBC у першій напівсередній вазі, однак останній не вклався в ліміт ваги (140 фунтів - 63,5 кг). На зважуванні претендент показав вагу 64,95 кг. Наразі ідуть переговори між представниками боксерів, однак Гарсія не зможе претендувати на пояс навіть у разі перемоги.

Якщо перемогу в поєдинку здобуде претендент — пояс стане вакантним.

Хейні та Гарсія провели битву поглядів напередодні бою — чемпіон нахабно штурхнув претендента

Коли відбудеться бій

21 квітня в Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк, відбудеться поєдинок між чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та претендентом на титул Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).

Бій заплановано на 12 раундів у суперлегкій вазі, тобто обмеження ваги становитиме 140 фунтів (10 стоунів або 63,5 кг).

На кону протистояння буде пояс чемпіона світу WBC, який належить Хейні, а також, цілком можливо, майбутнє кар’єри Гарсії на серйозному рівні.

В андеркарді битиметься український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) проти Вона Александра (18-10-1, 11 KO). А також Арнольд Барбоза-молодший та Шон Маккомба, Джон "Скреппі" Рамірес та Девід Хіменез за пояс Тимчасового чемпіона світу за версією WBA в суперлегкій вазі. Ще на рингу зійдуться Чарльз Конвелл та Натаніель Галлімора і Бектемір Мелікузієв та П’єр Юбера Дібомба.

Зазначимо, що останнє боксерське шоу на Barclays Center відбулося у жовтні 2022 року, коли Деонтей Уайлдер нокаутував Роберта Хеленіуса.

О котрій годині почнеться бій

Очікується, що бійці вийдуть на ринг приблизно о 6-й годині (21 квітня) за київським часом, о 22:00 за східним часом / 20:00 за тихоокеанським часом (20 квітня).

Профіль боксерів

Девін Хейні (США). 25 років, 31 перемога, нуль поразок і 0 нічиїх, 18 з цих перемог – нокаутом.

Раян Гарсія (США). 25 років, 24 перемоги, 1 поразка та 0 нічиїх, 20 з цих перемог нокаутом.

Обидва боксери б’ються в ортодоксальній стійці.

Статистика

Гарсія має перевагу у зрості на 1 дюйм над Хейні.

Девін є більш досвідченим професійним бійцем, він провів ще 6 боїв і дебютував у 2015 році, на 5 місяців раніше, ніж Гарсія, чий перший професійний бій відбувся у 2016 році. Він провів ще 110 професійних раундів, 210 проти 100 у Гарсії.

Девін Хейні виходить на бій під номером 1 за рейтингом RING у суперлегкій вазі.

Раян Гарсія наразі посідає 6-те місце в рейтингу WBC у категорії до 140 фунтів.

Форма боксерів

Хейні залишається непереможеним як професіонал. У своєму крайньому поєдинку він переміг Регіса Прогрейса 9 грудня 2023 року одноголосним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу за версією WBC у суперлегкій вазі в Чейз-центрі, Сан-Франциско, США.

До цього він переміг Василя Ломаченка 20 травня 2023 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул чемпіона світу в легкій вазі за версіями IBF, WBA в суперлегкій вазі, WBC і WBO в легкій вазі на MGM Grand у Лас-Вегасі.

16 жовтня 2022 року він переміг Джорджа Камбососа одноголосним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу за версіями IBF у легкій вазі, WBA в суперлегкій вазі, WBC у легкій вазі та WBO на Rod Laver Arena, Мельбурн, Австралія. До того він переміг Джорджа Камбососа 5 червня 2022 року одноголосним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO на стадіоні Marvel у Мельбурні.

Також Девін переміг Джозефа "Джо Джо" Діаза 4 грудня 2021 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку за чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі на MGM Grand, Grand Garden Arena, Невада, США.

Гарсія виявився сильнішим за 4 з останніх 5 суперників, зупинивши 3 з них, зійшовши на дистанцію один раз.

У своєму крайньому бою він переміг Оскара Дуарте 2 грудня 2023 року нокаутом у 8-му раунді в Toyota Center, Х'юстон, США. До цього його здолав Джервонта "Танк" Девіс 22 квітня 2023 року нокаутом у 7-му раунді на T-Mobile Arena, Лас-Вегас.

16 липня 2022 року він нокаутував Хав’єра Фортуну у 6-му раунді на Crypto.com Arena, Лос-Анджелес. До того переміг Еммануеля Таго 9 квітня 2022 року одноголосним рішенням суддів у їхньому 12-раундовому змаганні в Аламодомі, Сан-Антоніо. Також переміг Люка Кемпбелла 2 січня 2021 року технічним нокаутом у 7-му раунді в American Airlines Center, Даллас.

Активність

З огляду на останні дії, Девін Хейні бився більше, ніж Раян Гарсія.

Востаннє Хейні провів бій 4 місяці та 11 днів тому, а Гарсія — 4 місяці та 18 днів тому.

Останні 5 боїв Девіна відбулися протягом 2 років, 4 місяців і 16 днів, тобто він бився в середньому кожні 5 місяців і 22 дні. У цих поєдинках він провів загалом 60 раундів, тобто в середньому вони тривали 12 раундів.

Останні 5 боїв Гарсії відбулися протягом 3 років, 3 місяців і 18 днів, він бився в середньому кожні 7 місяців і 28 днів. У цих боях він провів загалом 40 раундів, тобто в середньому вони тривали 8 раундів.

Де дивитися бій

Трансляція поєдинку відбуватиметься в Україні за системою PPV. Транслятором бою виступить DAZN. Передплата в Україні коштує 9,99 долара (близько 350 грн). Бій Хейні та Гарсії оплачується додатково – за наявності підписки за перегляд необхідно доплатити 14,99 долара (близько 550 грн).

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