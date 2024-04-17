Дюбуа дав пораду Ф'юрі напередодні бою з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Даніель Дюбуа сподівається, що Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) переможе українського боксера Олександра Усика (21-0, 14 КО) у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це Дюбуа розповів порталу Seconds Out.

"Я сподіваюся, що Ф'юрі зробить це. Хоч би що трапилося, я сподіваюся, що Тайсон переможе. Що проадити Ф'юрі? Накинься на нього, друже", - сказав Дюбуа.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Спочатку його планували на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Нещодавно тренер Вайлдер змінив думку щодо фаворита зазначеного бою. Раніше ми інформували, що Рой Джонс та Чжан Чжилей також визначилися з переможцем.

Стало відомо, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.