Головне
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України
Сьогодні 11:34 392784 12
Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі
Сьогодні 12:27 173
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу
Сьогодні 12:16 96636
22 нагороди здобула Україна на Кубку світу з боротьби самбо
Сьогодні 12:06 125
Очільник федерації боротьби РФ – про виступ на Олімпіаді: Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави
Сьогодні 08:01 568
Коллінз виграла турнір WTA 500 у Чарльстоні
Вчора 23:59 448
Пономарьов: Арбітри повинні давати командам боротися
Вчора 23:15 283
Конопля: Ми могли забивати Руху більше
Вчора 22:28 309
Колесник дебютує в Bellator у бою з Коллінз
Вчора 22:04 295
Пушич: Травма Егіналду — велика неприємність для Шахтаря
Вчора 21:50 310
Прямі трансляції

Рой Джонс назвав власного фаворита бою Усик — Ф'юрі

Сьогодні 11:02 308 0
Рой Джонс назвав власного фаворита бою Усик — Ф'юрі
Фото:Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.

Легендарний ексчемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Левеста Джонс-молодший вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) переможе українського боксера Олександра Усика (21-0, 14 КО) через різницю в габаритах.

По це повідомляє Boxing Social.

"Усі хочуть дивитися бій Ф'юрі – Джошуа. І я не хотів би, щоб перед цим Ф'юрі програв Олександру Усику. Думаю, Тайсон цього теж не хоче, він повернеться до своєї найкращої форми і має перемогти. Я не думаю, що українець зможе побити Ф'юрі через різницю у габаритах", – заявив Джонс.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе 5765
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ 4913
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 96636
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 392784 12
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи 8454
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи 5810
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166632 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52053
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46184
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106774
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322444
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65564