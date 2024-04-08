Рой Джонс назвав власного фаворита бою Усик — Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.

Легендарний ексчемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Левеста Джонс-молодший вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) переможе українського боксера Олександра Усика (21-0, 14 КО) через різницю в габаритах.

По це повідомляє Boxing Social.

"Усі хочуть дивитися бій Ф'юрі – Джошуа. І я не хотів би, щоб перед цим Ф'юрі програв Олександру Усику. Думаю, Тайсон цього теж не хоче, він повернеться до своєї найкращої форми і має перемогти. Я не думаю, що українець зможе побити Ф'юрі через різницю у габаритах", – заявив Джонс.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.