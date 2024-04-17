Тренер Вайлдер змінив думку щодо фаворита бою Усик — Ф’юрі

Джерело - dazn.com.
Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.
Таку думку висловив Малік Скотт, тренер Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО).
"Я ставив на Усика, але потім побачив Ф’юрі, який став на понад 13 кг легшим, через це я змінив свою думку.
Він рухався і виглядав як колишній Ф’юрі. На мій погляд, легший Тайсон – це найкращий і не такий вразливий Ф’юрі.
Я дивлюся на них обох на плакаті. Це дуже хороший бій. У нас є шульга Усик, і ви знаєте, що він покаже. Потім у нас є Тайсон, і ми всі знаємо, що він демонструє, коли знаходиться у формі. У більшості випадків він ментально жорсткий", – сказав Скотт.
Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.