Тренер Вайлдер змінив думку щодо фаворита бою Усик — Ф’юрі

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

Таку думку висловив Малік Скотт, тренер Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО).

"Я ставив на Усика, але потім побачив Ф’юрі, який став на понад 13 кг легшим, через це я змінив свою думку.

Він рухався і виглядав як колишній Ф’юрі. На мій погляд, легший Тайсон – це найкращий і не такий вразливий Ф’юрі.

Я дивлюся на них обох на плакаті. Це дуже хороший бій. У нас є шульга Усик, і ви знаєте, що він покаже. Потім у нас є Тайсон, і ми всі знаємо, що він демонструє, коли знаходиться у формі. У більшості випадків він ментально жорсткий", – сказав Скотт.