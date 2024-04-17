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Колишній тимчасовий чемпіон назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі

Сьогодні 12:14 243 0
Колишній тимчасовий чемпіон назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі
Фото: Getty Images

Джерело - Boxing Social.

Колишній тимчасовий чемпіон світу Чжан Чжилей вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) переможе українського боксера Олександра Усика (21-0, 14 КО) у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Його прогноз прозвучав у коментарі для Boxing Social.

"Я оберу Тайсона Ф’юрі, але я думаю, що Олександра Усика важко нокаутувати, тому що він надто різкий, швидкий та хитрий. Але я вірю, що Тайсон зрештою здобуде перемогу...

Це можливо, але шанси незначні (про перемогу українця – ред.)", – заявив китайський гігант.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Спочатку його планували на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Нещодавно тренер Вайлдер змінив думку щодо фаворита зазначеного бою.

Раніше ми інформували, що Рой Джонс також визанчився з переможцем.

Стало відомо, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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