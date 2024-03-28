Ексчемпіон світу зробив прогноз на бій Усика з Ф’юрі

Ексчемпіон світу Тоні Белью вважає, що Олександр Усик (21-0, 14 КО) переможе у поєдинку проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), який відбудеться в в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Його слова передає Boxing Social.

"Це буде захоплююче, хоча, думаю, дивитися буде не дуже приємно, але Олександр Усик доб'ється перемоги. Я сподіваюся, що його не пограбують, бо якщо він здобуде перемогу рішенням, я вважаю, що це буде найбільша серія серед усіх бійців, яких бачив.

Він воював з кожним чемпіоном на чужій території та об'єднав дивізіон. Він робив це у крузервейті. Він прийшов на територію чемпіона у надважкій вазі та переміг його на його території", - сказав Тоні.