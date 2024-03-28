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Ексчемпіон світу зробив прогноз на бій Усика з Ф’юрі

Сьогодні 08:52 126 0
Ексчемпіон світу зробив прогноз на бій Усика з Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Тоні Белью

Джерело - Boxing Social.

Ексчемпіон світу Тоні Белью вважає, що Олександр Усик (21-0, 14 КО) переможе у поєдинку проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), який відбудеться в в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Його слова передає Boxing Social.

"Це буде захоплююче, хоча, думаю, дивитися буде не дуже приємно, але Олександр Усик доб'ється перемоги. Я сподіваюся, що його не пограбують, бо якщо він здобуде перемогу рішенням, я вважаю, що це буде найбільша серія серед усіх бійців, яких бачив.

Він воював з кожним чемпіоном на чужій території та об'єднав дивізіон. Він робив це у крузервейті. Він прийшов на територію чемпіона у надважкій вазі та переміг його на його території", - сказав Тоні.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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