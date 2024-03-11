Сіренко: хочеться боксувати з топовим бійцем - Вайлдером або Джошуа

Український суперважковик Владислав Сіренко окреслив свої цілі на поєдинки в майбутньому.

Про це він розповів у інтерв'ю Sport-express.ua.

"Мені найголовніше - знову повернутися у ринг і провести один чи два поєдинки, розминочні, скажімо так. А потім вже і пропозиції будуть більш гучними. Тобто, більш імениті суперники.

Конноллі, як ви самі сказали, топовий менеджер, з чим я погоджуюсь, і він, я певен, організує для мене хороший бій. І не один. Звісно, я хотів би боксувати з найкращими - Деонтеєм Вайлдером чи Ентоні Джошуа, наприклад. Однак варто розуміти, що конкуренція у хевівейті шалена. Доволі жваво відбуваються зміни в рейтингу топ-15.

Так, хочеться нарешті випробувати себе і свої сили проти топового бійця. Відбоксувати дійсно важкий бій - та треба трохи почекати, набратися терпіння", - заявив українець.