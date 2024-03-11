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Сіренко: хочеться боксувати з топовим бійцем - Вайлдером або Джошуа

Але найголовніше знову повернутися у ринг
Сьогодні 14:15 128 0
Сіренко: хочеться боксувати з топовим бійцем - Вайлдером або Джошуа
#Владислав Сіренко

Джерело - Sport-express.ua.

Український суперважковик Владислав Сіренко окреслив свої цілі на поєдинки в майбутньому.

Про це він розповів у інтерв'ю Sport-express.ua.

"Мені найголовніше - знову повернутися у ринг і провести один чи два поєдинки, розминочні, скажімо так. А потім вже і пропозиції будуть більш гучними. Тобто, більш імениті суперники. 

Конноллі, як ви самі сказали, топовий менеджер, з чим я погоджуюсь, і він, я певен, організує для мене хороший бій. І не один. Звісно, я хотів би боксувати з найкращими - Деонтеєм Вайлдером чи Ентоні Джошуа, наприклад. Однак варто розуміти, що конкуренція у хевівейті шалена. Доволі жваво відбуваються зміни в рейтингу топ-15. 

Так, хочеться нарешті випробувати себе і свої сили проти топового бійця. Відбоксувати дійсно важкий бій - та треба трохи почекати, набратися терпіння", - заявив українець. 

Нагадаємо, бій Сіренка проти Деона Ронні Гейла скасували в останній момент через арешт американця. Свій крайній поєдинок 29-річний українець провів у грудні 2021 року в Броварах, коли здолав Андрія Руденка.

Раніше повідомлялося, що Владислав відмовився від бою з росіянином за солідний гонорар.

Згаданий британець Джошуа на вихідних упевнено переміг нокаутом камерунця Френсіса Нганну.

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