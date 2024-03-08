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Сіренко: Ми чекали на бій проти Гейла до останнього

Сьогодні 16:18 112 0
Сіренко: Ми чекали на бій проти Гейла до останнього
#Владислав Сіренко

Джерело - sport-express.ua.

Бій українського суперважковика Владислава Сіренка (19-0, 16 KO) проти Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО) скасували в останній момент через арешт американця.

Про це повідомив український боєць в інтерв'ю sport-express.ua.

"Давайте розкладемо все по поличках. Бій мав відбутися у вівторок, 5 березня. За київським часом – в ніч на 6 березня. За день до бою була традиційна процедура зважування. І на ній Гейла не було. Бо днем раніше його вже затримали копи. 

Ми чекали до останнього, бо була вірогідність, що його все ж випустять з-за ґрат і він встигне на бій, але... В нього якісь проблеми із законом. Схоже, що серйозні, але які саме, промоутери не розповіли. 

Зараз моя основна ціль, завдання номер один – знову почати боксувати не лише у спарингах, а й на профі-ринзі. Знову відчути всі ці емоції та переживання. Я не виключаю, що в мене буде навіть не один такий бій, тобто, коли доведеться боксувати з маловідомим суперником", - розповів Сіренко.

Свій останній бій 29-річний українець провів у грудні 2021 року в Броварах, коли здолав Андрія Руденка.

Раніше повідомлялося, що Сіренко відмовився від бою з росіянином за солідний гонорар.

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