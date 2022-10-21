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Сіренко: Категорично проти виступів росіян у будь-якому виді спорту

Сьогодні 15:11 149 0
Владислав Сіренко поділився думками про росіян у боксі.
Сіренко: Категорично проти виступів росіян у будь-якому виді спорту
#Владислав Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Російських спортсменів не можна допускати до змагань через війну в Україні.

Про це розповів український надважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) в інтерв'ю каналу Два Боковых.

"Я категорично проти виступів будь-яких російських спортсменів у будь-якому виді спорту.

Я вважаю, що зараз це неприпустимо, тому що він заробить гроші, заплатить податки, а за ці податки бомбардують українські міста і вбивають українців. Це не правильно. Так не має бути", – сказав Сіренко.

Раніше Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США.

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