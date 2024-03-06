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Бій Сіренка скасували через арешт суперника

Сьогодні 14:04 146 0
Бій Сіренка скасували через арешт суперника
#Бокс, #Владислав Сіренко

Джерело - Tribuna.com.

Бій українського суперважковика Владислава Сіренка (19-0, 16 KO) проти Деона Ронні Хейла (5-17-1, 4 КО), який мав відбутися 5 березня на арені "Texas Troubadour Theatre" у Нешвіллі (США), відмінили через арешт американця.

Про це повідомили на Tribuna.com.

"Суперник був заарештований до того, як він приїхав на бій. Такого в моєму досвіді ще не було! Але бій зробимо. Трохи пізніше. А зараз працюємо над цим. Дуже багато проблем виникло перед цим поєдинком. І все вирішувалося практично в останній момент. Я до останнього не знав, відбудеться поєдинок чи ні. Лише в день бою, о 14:00, точно стало відомо, що бою не буде", - сказав Владислав.

Свій останній бій 29-річний українець провів у грудні 2021 року в Броварах, коли здолав Андрія Руденка.

Раніше повідомлялося, що Сіренко відмовився від бою з росіянином за солідний гонорар.

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