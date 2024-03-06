Бій Сіренка скасували через арешт суперника

Бій українського суперважковика Владислава Сіренка (19-0, 16 KO) проти Деона Ронні Хейла (5-17-1, 4 КО), який мав відбутися 5 березня на арені "Texas Troubadour Theatre" у Нешвіллі (США), відмінили через арешт американця.

Про це повідомили на Tribuna.com.

"Суперник був заарештований до того, як він приїхав на бій. Такого в моєму досвіді ще не було! Але бій зробимо. Трохи пізніше. А зараз працюємо над цим. Дуже багато проблем виникло перед цим поєдинком. І все вирішувалося практично в останній момент. Я до останнього не знав, відбудеться поєдинок чи ні. Лише в день бою, о 14:00, точно стало відомо, що бою не буде", - сказав Владислав.