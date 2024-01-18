Сіренко відмовився від бою з росіянином за солідний гонорар

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) відмовився від бою із російським боксером.

Про це розповів сам боксер в інтерв'ю Національній лізі професійного боксу України.

"Перша пропозиція - це був бій із Сергієм Кузьміним за 200 тисяч доларів. Але я відповів, що з росіянами не буду боксувати за жодні гроші і не хочу давати їм можливість заробляти. А ще я розумію, що це навряд чи буде схоже на бокс. Буде дуже важко стримувати себе психологічно", - розповів Сіренко.