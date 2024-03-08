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Брат Ф'юрі переміг у андеркарді бою Джошуа - Нганну

Роману присудили перемогу за очками
Сьогодні 22:07 147 0
Брат Ф'юрі переміг у андеркарді бою Джошуа - Нганну
Фото - RomanFuryy/Instagram
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Франсіс Нганну, #Роман Ф'юрі, #Тайсом Ф'юрі

Джерело - SportUA.

Британський супертяж Роман Ф'юрі провів поєдинок у андеркарді бою Ентоні Джошуа - Франсіс Нганну.

Про це повідомляє SportUA.

Роман у чотирираундовому поєдинку переміг чешського боксера Мартіна Сварча за очками. Це його четверта перемога у професійній кар'єрі.

Ф'юрі біля рингу підтримували Тайсон, Томмі та Джон Ф'юрі.

У першому поєдинку боксерського вечора виграв непереможний українець. Головною подією вечора стане бій ексчемпіона світу Джошуа проти Нганну. Напередодні боксери провели фінальну дуель поглядів.

Нагадаємо, бій Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо Усик або Ф’юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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