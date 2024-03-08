Брат Ф'юрі переміг у андеркарді бою Джошуа - Нганну

Роману присудили перемогу за очками

Джерело - SportUA.

Британський супертяж Роман Ф'юрі провів поєдинок у андеркарді бою Ентоні Джошуа - Франсіс Нганну.

Про це повідомляє SportUA.

Роман у чотирираундовому поєдинку переміг чешського боксера Мартіна Сварча за очками. Це його четверта перемога у професійній кар'єрі.

Ф'юрі біля рингу підтримували Тайсон, Томмі та Джон Ф'юрі.

У першому поєдинку боксерського вечора виграв непереможний українець. Головною подією вечора стане бій ексчемпіона світу Джошуа проти Нганну. Напередодні боксери провели фінальну дуель поглядів.

Нагадаємо, бій Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо Усик або Ф’юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.