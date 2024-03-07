В Ер-Ріяді відбулися заходи перед боєм

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулася церемонія зважування та дуель поглядів боксерів Ентоні Джошуа (27-3-1, 24 KO) та Франсіса Нганну (0-1, 0 KO).

Вага боксерів була наступна: Джошуа - 114.49 кг (252.4 фунтів), Нганну - 123.65 кг (272.6 фунтів).

Після зважування британець і камерунець провели фінальну дуель поглядів.

Поєдинок Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок у боксі, до цього він виступав у UFC.