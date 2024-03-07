Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулася церемонія зважування та дуель поглядів боксерів Ентоні Джошуа (27-3-1, 24 KO) та Франсіса Нганну (0-1, 0 KO).
Вага боксерів була наступна: Джошуа - 114.49 кг (252.4 фунтів), Нганну - 123.65 кг (272.6 фунтів).
Після зважування британець і камерунець провели фінальну дуель поглядів.
The FINAL FACE-OFF! 🔥— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 7, 2024
🤜 JOSHUA VS NGANNOU! 🤛#JoshuaNgannou | https://t.co/EdcrkKrSoO pic.twitter.com/kg0JO9eHun
Поєдинок Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.
Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок у боксі, до цього він виступав у UFC.