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Джошуа та Нганну провели фінальну дуель поглядів

В Ер-Ріяді відбулися заходи перед боєм
Сьогодні 19:49 77 0
Джошуа та Нганну провели фінальну дуель поглядів
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні,  7 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулася церемонія зважування та дуель поглядів боксерів Ентоні Джошуа (27-3-1, 24 KO) та Франсіса Нганну (0-1, 0 KO).

Вага боксерів була наступна: Джошуа - 114.49 кг (252.4 фунтів), Нганну - 123.65 кг (272.6 фунтів).

Після зважування британець і камерунець провели фінальну дуель поглядів.

Поєдинок Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок  у боксі, до цього він виступав у UFC.

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