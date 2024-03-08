Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття

Бій чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі проти володаря титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком стане поєдинком століття.

Про це повідомив британський боксер у коментарі Queensberry.

"Бій століття. Я назвав це так, бо це справді так. У вас є той, хто побив Джошуа, Чісору та Дюбуа. І я тричі переміг Вайлдера, Ділліана Вайта, а також Кличка.

Отже, це останні двоє, хто залишився на ногах. Декілька років тому Усика у хевівейті навіть не було. Тільки Джошуа дозволив йому зайти у ці двері.

На одному етапі у нас було три монстри – "Циганський король", Вайлдер і Джошуа.

Вайлдера нокаутував "Циганський король", а Джошуа нокаутовано українським безхатьком.

Так що залишився лише я. Останній герой. Я зробив це. Однак ми продовжуємо. Ми продовжуємо йти доти, доки більше не залишиться нікого", - сказав Ф’юрі.