Усик залишив реакцію під постом Джошуа в Instagram

Чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик відреагував на слова ексчемпіона Ентоні Джошуа напередодні бою останнього проти Френсіса Нганну, який відбудеться 8 березня у Саудівській Аравії.

Усик поставив лайк під дописом, тим самим висловивши свою солідарність із думкою британця.

Очікується, що переможець поєдинку Джошуа - Нганну зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі.

We have our plans but God is the best planner 🔐



Friday, live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/jJWDyWidEP