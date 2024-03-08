Усик залишив реакцію під постом Джошуа в Instagram

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик відреагував на слова ексчемпіона Ентоні Джошуа напередодні бою останнього проти Френсіса Нганну, який відбудеться 8 березня у Саудівській Аравії.

"У нас є плани, але Бог - найкращий планувальник", - підписав Джошуа в Instagram відео битви поглядів з Нганну.

Усик поставив лайк під дописом, тим самим висловивши свою солідарність із думкою британця.

Очікується, що переможець поєдинку Джошуа - Нганну зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі.

We have our plans but God is the best planner 🔐



Friday, live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/jJWDyWidEP — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) March 7, 2024

До речі, інший українець Олександр Гвоздик назвав фаворита бою Джошуа - Нганну.

Нагадаємо, Усик уже двічі зустрічався з Ентоні Джошуа й обидва рази перемагав його за рішенням суддів.