Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) не повинен мати проблем у бою із камерунцем Френсісом Нганну (0-1).

Про це заявив українець Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО).

"Якщо міркувати логічно, і якщо Джошуа вийде в ринг ментально сильним, то я не бачу шансів для Нганну. Ну хіба що потрапить (сміється). Дивіться. Як зараз говорять про Джошуа? Кажуть, що в бою з Отто Валліном він повернув собі свою впевненість. Якщо Ентоні боксуватиме впевнено - так, як він боксував до поразки Енді Руїсу, - то я не бачу взагалі жодних шансів для Нганну. Навіть шансу на те, щоб потрапити.

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Останнім часом ми бачимо, що Джошуа якийсь нестабільний. Якщо він зможе зібратися ментально і буде сфокусованим, то мені здається, що Нганну не може конкурувати з елітними супертяжами. Кажу це за всієї до нього поваги. Але, з іншого боку, якщо Нганну потрапить уже в першому раунді, то ця картина може змінитися. Адже всі знають, що бити Нганну може дуже сильно.

Фаворит - Джошуа. Але в цьому бою є багато різних "але". Скажу так, вважаю Джошуа фаворитом, але гроші я б на нього не поставив. Не поставив би ту суму, яку було б шкода втрачати", - сказав Гвоздик.