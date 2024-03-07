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Гвоздик: Джошуа є фаворитом бою з Нганну

Українець поділився своїми очікуваннями від бою британця і камерунця
Сьогодні 20:32 147 0
Гвоздик: Джошуа є фаворитом бою з Нганну
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну, #Олександр Гвоздик

Джерело - vringe.com.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) не повинен мати проблем у бою із камерунцем Френсісом Нганну (0-1).

Про це заявив українець Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО).

"Якщо міркувати логічно, і якщо Джошуа вийде в ринг ментально сильним, то я не бачу шансів для Нганну. Ну хіба що потрапить (сміється). Дивіться. Як зараз говорять про Джошуа? Кажуть, що в бою з Отто Валліном він повернув собі свою впевненість. Якщо Ентоні боксуватиме впевнено - так, як він боксував до поразки Енді Руїсу, - то я не бачу взагалі жодних шансів для Нганну. Навіть шансу на те, щоб потрапити.

Гвоздик поділився очікуваннями від бою Усик - Ф'юрі

Останнім часом ми бачимо, що Джошуа якийсь нестабільний. Якщо він зможе зібратися ментально і буде сфокусованим, то мені здається, що Нганну не може конкурувати з елітними супертяжами. Кажу це за всієї до нього поваги. Але, з іншого боку, якщо Нганну потрапить уже в першому раунді, то ця картина може змінитися. Адже всі знають, що бити Нганну може дуже сильно.

Фаворит - Джошуа. Але в цьому бою є багато різних "але". Скажу так, вважаю Джошуа фаворитом, але гроші я б на нього не поставив. Не поставив би ту суму, яку було б шкода втрачати", - сказав Гвоздик.

Поєдинок Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок  у боксі, до цього він виступав у UFC.

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