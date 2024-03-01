Хейні та Гарсія провели битву поглядів

Боксери зустрілися вдруге

Джерело - Чемпіон.

Відбулась друга дуель поглядів між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).

Про це повідомляє DAZN Boxing

Двобій пройде 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Перша битва поглядів запам'яталася словесною перепалкою боксерів.

🥶 𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 👀@Realdevinhaney & @RyanGarcia square off in New York 🔥#HaneyGarcia | April 20 | Live on DAZN worldwide pic.twitter.com/DgmCWMit2l — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 27, 2024

Нагадаємо, що Хейні в попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Гарсія у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

Раніше український боксер Василь Ломаченко заявив, що не програв бій Девіну Хейні.