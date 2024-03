Хейні та Гарсія провели битву поглядів

Відбулась друга дуель поглядів між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).

Про це повідомляє DAZN Boxing

Двобій пройде 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Перша битва поглядів запам'яталася словесною перепалкою боксерів.

