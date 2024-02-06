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Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі

Дейв Аллен сумнівається, що Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі коли-небудь проведуть бій.
Сьогодні 10:25 704 0
Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Володар поясу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) може не вийти в ринг проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів британський суперважковаговик Дейв Аллен.

"Я не особливо засмучений через зрив бою. Цей поєдинок не вражав уяву так, як повинен був. Можливо, Ф'юрі вже не такий цікавий людям, як раніше. Мене цей бій не сильно хвилював. Так, шкода, що він зірвався, але особисто я не стурбований. Я не думав, що він відбудеться. І я не впевнений, що він коли-небудь відбудеться взагалі. Це один із тих поєдинків, яким ніколи не судилося відбутися.

Розсічення Ф'юрі виглядає погано, і потрібно повністю його залікувати, перш ніж ризикувати знову проводити спаринги. Для цього знадобиться час, а потім вони повернуться в 12-тижневий тренувальний табір. Призначити бій можна не раніше кінця літа", - розповів Аллен.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі перенесено на 18 травня.

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