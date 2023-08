Усик - Дюбуа: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі WBO, IBF, WBA Super та IBO, українець Олександр Усик вийде в ринг проти 25-річного британця, володаря поясу WBA Данієля Дюбуа.

Поєдинок відбудеться у суботу, 26 серпня у Вроцлаві на однойменному стадіоні. Орієнтовний початок головної події боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions - 23:00 за київським часом.

Наш сайт проведе онлайн боксерського вечора та головним подіям, які передуватимуть чемпіонському бою.

В андеркарті на глядачів чекає бій чемпіона WBO International Дениса Берінчика (17-0-0, 9 КО), який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-3-1, 10 КО). Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) з британцем Хамзою Ширазом (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу.

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть українці Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін та Олександр Соломенніков.

4-раунд: Бій проходить у помірному темпі і є невеличка перевага українця у початкових раундах.

3-раунд: Продовжує Дюбуа наступати, але вдала робота українця на ногах нівелює усі спроби британця. Усик у той же час, класно відповідає джебами.

2-раунд: Намагається Дюбуа відпрацьовувати джебами по Усику, але українець вдало тримає дистанцію. Олександр наразі виглядає трішечки краще.

1-раунд: Обережно діють обидва боксери в стартовому раунді. Не ризикують йти вперед і викидають поодинокі удари.

БІЙ РОЗПОЧАВСЯ!

День бою

Звучить гімн України на арені у Вроцлаві!

Лунає гімн Великої Британії.

На арені з'являється Олександр Усик!

Перший на черзі претендент - Даніель Дюбуа!

Майкл Баффер запрошує боксерів на ринг!

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення для уболівальників, яке транслюється прямо зараз!

Арена готова до проведення головного поєдинку вечору.

Олександру Усику також провели процедуру тейпування напередодні бою.

Дюбуа вже готовий до поєдинку, яки розпочнеться зовсім незабаром.

Денис Берінчик (18-0-0, 9 КО) захистив титул WBO International у легкій вазі у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-4-1, 10 КО).

Досить рівний бій пройшов за невеличкої переваги українського боксера, який потужно провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.

Василь Ломаченко приїхав на бій як глядач.

Українець Дмитро Митрофанов (13-1-1, 6 КО) програв британцю Хамзи Ширазу (18-0-0, 14 КО) у бою за титул WBC Silver, який належав останньому, у середній вазі.

Британець нокаутував українця в другому раунді потужним правим боковим. Поєдинок проходив за тотальної переваги чинного володаря поясу - на початку першого раунду Митрофанов побував у нокдауні. Це перша поразка чернігівця в професіональній кар'єрі.

Федір Черкашин (22-1-0, 14 КО) програв 8-раундовий поєдинок у середній вазі французу Анауелю Нґамісенґе (13-0-0, 8 КО) роздільним рішенням суддів.

Дюбуа та Усик по черзі прибули на арену.

Українець Даніель Лапін (8-0-0, 1 КО) переміг німця Аро Шварца (20-7-1, 13 КО) в поєдинку за вакантний пояс IBO Continental у напівважкій вазі.

Наприкінці шостого раунду після потужної атаки та нокдауну німецького боксера, кут Шварца викинув в ринг білий рушник. Для Лапіна це 8 перемога в профі ринзі.

Відома українська дзюдоїстка Дар'я Білодід приїхала до Вроцлава, щоби підтримати Олександра Усика.

У мережі з'явилося відео патріотичного антуражу з роздягальні Дениса Берінчика.

Українська співачка Альона Омаргалієва виконає гімн України перед головним боєм вечора.

Поляк Рафал Волчецкі (10-0, 7 KO) переміг представника Нікарагуа Роберта Аріацца (19-8, 14 КО).

Узбек Лазізбек Мулложонов (4-0, 4 КО) переміг представника Казахстану Нурсултана Аманжолова (5-1, 4 КО) на вечорі боксу у Вроцлаві.

Український боксер напівсередньої ваги Василь Чеботар (14-0, 6 КО) здобув перемогу над колумбійцем Жоелем Жуліо (39-18-0, 33 КО).

Американець Брюс Мілз (13-1, 4 КО) переміг поляка Даміан Тимоша (73–1, 4 КО) у напівсередній вазі.

Розпочався андеркард поєдинку.

Розклад андеркарду

До 17:30. Легка вага, 4 раунди. Ярослав Харциз (Україна) - Конрад Чайковський (Польща)

Легка вага, 4 раунди. - Конрад Чайковський (Польща) До 17:30. Напівлегка вага, 6 раундів. Олександр Соломенніков (Україна) - Пьотр Ґудель (Польща)

Напівлегка вага, 6 раундів. - Пьотр Ґудель (Польща) 17:30. Перша напівсередня вага, 4 раунди. Брайс Міллс (США) - Даміан Тимош (Польща)

Перша напівсередня вага, 4 раунди. Брайс Міллс (США) - Даміан Тимош (Польща) 17:50. Напівсередня вага, 8 раундів. Василь Чеботар (Україна) - Жоель Жуліо (Колумбія)

Напівсередня вага, 8 раундів. - Жоель Жуліо (Колумбія) 18:30. Важка вага, 8 раундів. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) - Лазізбек Муллоджонов (Узбекистан)

Важка вага, 8 раундів. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) - Лазізбек Муллоджонов (Узбекистан) 19:00. Середня вага, 8 раундів. Рафал Вольчецкі (Польща) - Роберто Арріаца (Нікарагуа)

Середня вага, 8 раундів. Рафал Вольчецкі (Польща) - Роберто Арріаца (Нікарагуа) 19:40. Перша напівсередня вага, 4 раунди. Зіяд Аль-Маюф (Сауд. Аравія) - Янош Пензеш (Угорщина)

Перша напівсередня вага, 4 раунди. Зіяд Аль-Маюф (Сауд. Аравія) - Янош Пензеш (Угорщина) 20:00. Напівважка вага, 10 раундів. Даніель Лапін (Україна) - Аро Шварц (Німеччина)

Напівважка вага, 10 раундів. - Аро Шварц (Німеччина) 21:00. Середня вага, 8 раундів. Федір Черкашин (Україна) - Анауель Нґамісенґе (Франція)

Середня вага, 8 раундів. - Анауель Нґамісенґе (Франція) 21:40. Середня вага, 12 раундів. Дмитро Митрофанов (Україна) - Хамза Шіраз (Велика Британія)

Середня вага, 12 раундів. - Хамза Шіраз (Велика Британія) 22:40. Легка вага, 12 раундів. Денис Берінчик (Україна) - Ентоні Іґіт (Швеція)

Легка вага, 12 раундів. - Ентоні Іґіт (Швеція) 23:40. Легка вага, 4 раунди. Адам Хамед (Велика Британія) - Войцех Грди (Чехія)

Легка вага, 4 раунди. Адам Хамед (Велика Британія) - Войцех Грди (Чехія) 00:00. Важка вага, 12 раундів. Олександр Усик (Україна) - Даніель Дюбуа (Велика Британія)

Час указано київський, орієнтовний.

Даніель Дюбуа вірить у свою перемогу над чемпіоном світу Олександром Усиком:

"Усі великі бійці колись повинні були створити сенсацію. До того, як вони стали чемпіонами, люди сумнівалися в них і розповідали багато зайвого. Перемога Ф'юрі над Володимиром Кличком є хорошим прикладом. Подивіться, що він зробив і чого досяг зараз. Мені просто потрібно почати молитися, і, сподіваюся, хтось там нагорі мене почує", – сказав Дюбуа.

До Вроцлава на бій Усик - Дюбуа прибув колишній чемпіон світу Василь Ломаченко.

Тиждень бою

25 серпня

Усик розповів, що вважає себе андердогом:

"Звичайно, Дюбуа – небезпечний суперник. Він молодий, це можливість для Даніеля. Я не думаю: "Ей, це молодий хлопець, а я чемпіон світу". Ні, у кожному своєму тренувальному таборі я готуюсь на 100%, навіть не на 100, а на 200, 300%. Я не думаю, що це легкий бій. Ні, він нелегкий. Я вважаю себе андердогом. Для мене це мотивація. Коли я біжу на гору, думаю, що можу це зробити. Це щоразу мотивує мене, коли я плаваю в басейні, працюю з мішком та проводжу спаринги".

Український боксер Тарас Шелестюк

"Мій прогноз, що це буде легкий бій для Сані Усика, він зробить шоу та завершить поєдинок нокаутом після 6-го раунду, не раніше, тому що треба дати глядачам шоу і Усик зможе це зробити".

Промоутер Френк Воррен:

"Даніель має діяти краще, ніж Чісора та Джошуа. Він має командувати у бою. Дотримуватись джеба та шукати час для силових ударів. Потрібно розслабитися та зламати свого суперника. Думаю, що він може це зробити. Я точно бачу, як треба діяти проти Усика. Джошуа цього не робив. Коли ви бачите більшого хлопця, то очікуєте, що він у бою з таким бійцем, як Олександр, буде нав’язливішим. Джошуа чомусь так не діяв. Ось що має робити Дюбуа".

Дюбуа переважив Усика напередодні бою. Вага Олександра склала 100,2 кг, Данеля – 105,8 кг.

Українець на сцені розгорнув прапор із написом "Фортеця Бахмут. Солона Земля. Залізні люди".

24 серпня

Дюбуа зробив зухвалу заяву напередодні поєдинку.

"Я відчуваю, що його найкращі дні минули. Його кар’єра минула, він вже заробив грошей. Він провів 300 аматорських боїв. Його найкращі дні минули. Настав мій час. Настав час вийти туди і забрати його пояси. Час себе показати. Я молодий, і не можу дозволити цьому старому перевершити себе. Мені 25, заради Бога, розумієте? Я не можу цього дозволити. Я маю зробити крок вперед. Цей бій дозволить мені вийти на новий рівень. Невже я справді можу дозволити цьому старому забрати у мене це? Я не можу бути таким обережним, як Ей Джей. Але в деяких моментах Джошуа показав проблиски того, на що він здатний. Я впевнений, що Усик буде обережно ставитися до мене, як це було з Ей Джеєм. Він намагатиметься бути швидким, боксувати і багато рухатись. Я повинен просто побити його, бути готовим просто вийти і обрушити на нього все", - сказав Дюбуа.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер спрогнозував результат бою:

"Я думаю, що Усик переможе нокаутом. Мені здається, що це буде нокаут у восьмому раунді. Я не вважаю, що Дюбуа повністю відновився після травми. Але ми не вигадуємо жодних виправдань. Більше ніяких відмазок. Ніхто не повинен виправдовуватися. Ми просто бажаємо йому всього найкращого в суботу, коли він спробує завоювати титули".

Усик та Дюбуа провели битву поглядів напередодні бою.

Усику подарували ікону від бійців ЗСУ напередодні бою з Дюбуа. Жінка, яка передала ікону, також переказала Олександрові побажання від воїнів:

"Сьогодні, 24 числа, коли в Україні День Незалежності, військові хотіли, щоб Олександр отримав цей подарунок. Зі зрозумілих причин ми знаємо, чому вони зараз не можуть бути тут і чому вони делегували мені цю місію. Олександре, тобі це передали хлопці, з якими ти буквально декілька місяців тому був на передовій, в такі найважчі для них часи, з якими ти безпосередньо знайомий.

Усик: Я вдячний своїй команді, родині, дружині, країні та українським солдатам

Це прикордонний пункт Вовкулаки. До них доєднуються всі військові, тільки перемоги, ти їх заряджаєш своєю енергією. Вони кажуть: "Ми разом одна команда на шляху до перемоги".

23 серпня

Легендарний американський ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив, що буде працювати на поєдинку.

Усик у футболці Полісся провів відкрите тренування з Дюбуа.

Колишній чемпіон світу Девід Хей:

"Я так чекаю на Дюбуа цієї суботи – він готовий, втрачати нічого. З огляду на агресивний план гри Чісори проти найвеличнішого боксера всіх часів Усика, 25-річний Дюбуа налаштований на найкращий результат у кар’єрі. Зіткнення з 40 000 українських уболівальників у Польщі лише підігріває вогонь. Попри всі труднощі, ігнорування експертів та слухання свого тренера, він може зробити неможливе реальністю. Один впевнений удар Даніеля, за яким була б чітка і гостра комбінація, міг би повернути всі пояси в надважкій вазі до Великої Британії. Давайте згуртуємося навколо нього, одне можна сказати напевно – буде легше організувати бій за абсолютне чемпіонство, якщо Дюбуа переможе, оскільки і він, і Ф’юрі входять в одну промо-команду. Давайте приготуємося до гуркоту".

22 серпня

У Варшаві відбувся благодійний вечір Олександра Усика, на який завітав Андрій Шевченко.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розповів, що вболіватиме за свого земляка.

"Я дуже поважаю Усика, мені він дуже подобається. Я знаю, як важко працює цей хлопець. Його успіх прийшов не через удачу, він прийшов завдяки наполегливій праці. Але буде приємно побачити перемогу Дюбуа. Заради його батька. Я думаю, що для них це мрія.

Ви знаєте, що я маю на увазі, і все, через що він пройшов. Це буде як момент Френка Бруно, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Тож так, я даю йому шанс у бою з Усиком. Якщо він пропустить потужний удар, то все може закінчитись. Це надважка вага, тут ви маєте справу з серйозними, важкими ударами, і тому я даю Дюбуа шанс панчера", - сказав Джошуа.

Британський боксер надважкого дивізіону Девід Прайс вважає Олександра Усика фаворитом бою.

"Я не бачу перемоги Дюбуа, ні. Усик буде легко проводити свої атаки. Атака – це найкраща форма захисту для Дюбуа. Але я сумніваюся, що в нього є дані для цього. Він не зможе чисто наносити удари по Усику. Усик буде занадто зайнятий і занадто мобільний. Він буде занадто часто доносити удари до цілі, і я навіть не виключаю пізню зупинку. Це величезний шанс для Дюбуа. Він великий молодець, який зумів повернутися після поразки Джо Джойсу. Я просто думаю, що Усик перебуває на іншому рівні, і немає нічого, що вказувало б на те, що він може йти на спад. Він стає тільки кращим", – заявив Прайс.

Дюбуа розповів, що виконав важку роботу перед боєм проти Усика.

"Я вже бачу користь. Я виконав важку роботу. Я провів велику кількість спарингів з шульгами, тому знаю, як з цим впоратися. Тепер вся річ у тому, щоб довести справу до кінця. Так, я вивчив багато боїв за його участю, проти Джошуа та Чісори. Я вибрав певні частини кожного з них. Зараз час бою, то зробімо це", – сказав Даніель.

Українець розповів, що поважає свого суперника:

"З повагою ставлюся до нього. Деякі люди в інтернеті щось якось недооцінюють. Я до кожного свого опонента ставлюся з великою повагою. Це претендент і мені потрібно виконати те, що стоїть переді мною. Якщо він претендує - мені потрібно з ним відбоксувати. Я не збираюся не від кого бігати чи шукати якісь зручні для себе моменти. Я не дуже зважаю на критику чи думку інших людей, але якщо так потрібно, то це потрібно просто зробити. Не можу сказати, що сильно за ним слідкував, але з якогось моменту, не пам'ятаю з ким він боксував, я дивився його поєдинки та з ким він боксує. Я розумів, що, можливо, колись мені з цим парубком доведеться боксувати".

21 серпня

Промоутер Френк Воррен заявив, що Дюбуа може перемогти Усика:

"Потрібно виходити туди і контролювати бій, використовуючи всі ці фізичні атрибути, як-от його джеб, його кращий розмах рук, його габарити, потрібно дати волю цим бомбам. Тому що він дуже небезпечний панчер. Тому я вірю, що він стане чемпіоном".

20 серпня

Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн заявив, що Олександр Усик у разі перемоги над Даніелем Дюбуа проведе бій проти обов’язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича:

"Точно, що ми наполягатимемо на обов'язковому захисті титулу IBF. Це було головним у бою проти Демсі Маккіна. Хрговічу був потрібен цей поєдинок, щоб залишатися активним. IBF підтвердила, що відразу після бою Усик - Дюбуа вони призначать обов'язковий захист проти Філіпа Хрговіча. Тож далі він поб'ється з переможцем цього бою. Я думаю, що Хрговичу треба стрибнути на цей рівень, оскільки мені здається, що щодо якості його боксу ми навряд чи побачили найкращого Філіпа. Я вважаю, що інколи тобі не можна допустити, щоби твій поїзд пішов.

Хрговичу 30 років, він все ще досить молодий, але йому потрібно бути трохи активнішим. Я думаю, що ви побачите кращого Хрговіча проти сильніших суперників".

Усик міг відмовитися від чемпіонських поясів після початку повномасштабної війни в Україні. Про це українець розповів порталу USYK17.

"Я повинен був 24 числа прилетіти з Лондона, я був там у справах. Я приїхав 25 о 6 ранку. Під’їхав до воріт свого будинку о 5.30-5.40. Навколо літали вертольоти, із Києва багато машин виїздило. Що я думав? Я одразу подзвонив своїм знайомим друзям, військовим, і одразу спитав, у який військкомат їхати.

Кожного дня, коли я прокидався, я кожному зі своїх друзів писав: "Як справи?" Інколи, коли два чи три дні не отримував відповіді, починав питати в інших, чи вони знають, де той, де той. Єдине, що було - куди йти. У який військкомат. Щоб було розуміння, що робити далі.

Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн

Про бокс я на той момент не те що не думав… У мене навіть ніякої думки про бокс не було. Навіть була думка така, щоб звільнити пояси, щоб там далі хлопці за них боксували, а в нас тут як все закінчиться, то повернутися й сказати: "Ну, ось така ситуація, давайте якісь варіанти чи ще щось".

Але коли я поспілкувався з військовими хлопцями, які були в шпиталі, вони кажуть: "Про що ти думаєш? Чому ти не їдеш тренуватися? У тебе реванш, нам потрібна перемога". І це було в кожній палаті, у яку я заходив. Хлопці просили їхати готуватися і боксувати", – сказав Олександр.

19 серпня

Дружина Усика, Катерина, в ексклюзивному інтерв'ю для нашого сайту поділилася своїми очікуваннями напередодні бою з Дюбуа.

18 серпня

Олександр Усик провів фінальну спаринг-сесію в рамках підготовки до поєдинку.

Факти про бій