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Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

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Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі WBO, IBF, WBA Super та IBO, українець Олександр Усик вийде в ринг проти 25-річного британця, володаря поясу WBA Данієля Дюбуа.

Поєдинок відбудеться у суботу, 26 серпня у Вроцлаві на однойменному стадіоні. Орієнтовний початок головної події боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions - 23:00 за київським часом.

Наш сайт проведе онлайн боксерського вечора та головним подіям, які передуватимуть чемпіонському бою.

В андеркарті на глядачів чекає бій чемпіона WBO International Дениса Берінчика (17-0-0, 9 КО), який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-3-1, 10 КО). Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) з британцем Хамзою Ширазом  (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу.

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть українці Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін та Олександр Соломенніков.

Факти про бій

  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси Усика та пояс авторитетного видання The Ring;
  • Контракт на бій було підписано 6 липня;
  • 13 липня боксери провели першу дуель поглядів і пресконференцію;
  • Арена Вроцлав на боксерський поєдинок здатна вмістити 43 тис. (усі квитки було розпродано за 3 години після старту продажів. - ред.);
  • Найдешевший квиток коштував 49 злотих (454 гривні), а квитки до VIP-ложі – від 1999 злотих до 9999 (18 526 – 92 670 гривень);
  • В Україні та Польщі пряму трансляцію бою покаже медіасервіс MEGOGO;
  • Бій транслюватиметься на TNT Sports Box Office у Великій Британії, а в США цю зустріч можна подивитися на ESPN+;
  • Букмекери прогнозують упевнену перемогу українцеві: Перемога Усика - 1,08; Перемога Дюбуа -  10,0; Нічия - 26,0;
  • Для Усика це був другий захист поясів, які він відібрав у першому бою з Ентоні Джошуа у 2021 році, а потім захистив у реванші у 2022-му;
  • Дюбуа здобув свій титул WTA у попередньому поєдинку з Кевіном Лереною;
  • Усик отримає за бій 6 млн доларів (75% від зального призового фонду. - ред.), Дюбуа - 3 млн.
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