Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться через вимоги британського боксера.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"I'll try to express how disappointed I am." ❌



"If it’s a one fight deal then it has to be 50/50.” 🤝



Alex Krassyuk on #UsykFury talks collapsing 💭 pic.twitter.com/7xVd0So1Hz