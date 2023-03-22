Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик

Промоутер Усика розповів про зрив бою з Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться через вимоги британського боксера.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик дуже хотів цього бою. Не поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, а поясу WBC. На жаль, Ф’юрі володіє ним. Ми мусили з цим мати справу. Не лише з Тайсоном, а й з його поведінкою. Ми намагалися. Це тривало 6-7 місяців".

Актуально: Вайлдер готовий провести поєдинок з Усиком

"Розподіл гонорару тоді не повинен бути 70/30. Колись Френк Воррен казав, що цей бій буде легко влаштувати - 2 чемпіони, два великі імені, розподіл 50/50. Дуже чесно, жодної неповаги. І я з ним погоджуюся", - сказав Красюк.

"I'll try to express how disappointed I am." ❌



"If it’s a one fight deal then it has to be 50/50.” 🤝



Alex Krassyuk on #UsykFury talks collapsing 💭 pic.twitter.com/7xVd0So1Hz — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 22, 2023

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.