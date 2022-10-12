Кремльов закликав МОК допустити російських спортсменів до змагань

Кремльов хоче повернути росіян до всіх змагань

Джерело - Чемпіон.

Росіянин Умар Кремльов, який очолює Міжнародну федерацію боксу, закликав МОК дозволити росіянам брати участь у змаганнях з усіх видів спорту.

Про це повідомляє IBA.

"IBA зробила перший крок до рівних можливостей і справедливості. IBA й надалі робитиме все заради своїх спортсменів і тренерів, ми повинні створювати умови, а не погіршувати їх. Ще раз хочу сказати, що спорт поза політикою. Ми не повинні мати нічого спільного з іграми політиків у всьому світі".

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"Я закликаю МОК дозволити, щоб спортсмени могли продовжувати виступи, я закликаю змінити політику, яка виключає спортсменів. Я хочу звернутися до всього міжнародного спортивного світу: нехай змагаються всі спортсмени. Це не політичні інструменти, це ті, хто страждає від політичних рішень. Вони не заслужили, щоб до них так погано ставилося все спортивне середовище", - сказав Кремльов.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;

її, що спричинило величезний і резонанс в українському суспільстві; У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;

22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;

Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;

У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;

Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус

Очолює Федерацію боксу України з 2008 року;

Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:

Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року

Є близьким соратником умара кремльова, із яким часто проводить час разом;

час разом; За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;

Незважаючи на війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати кремльова й росію.

Кирило Шевченко

З 2009 року очолював Київську міську федерацію боксу;

Наприкінці 2021 року очолив боксерських опозиційний рух і 22 лютого 2022 року більшістю регіональних федерацій був обраний президентом Федерації боксу України;

З перших днів війни Шевченко очолив батальйон спецпризначення “Архангели Михаїла”, який займався обороною Києва, боротьбою з ДРГ та евакуацією поранених та дітей в безпечні регіони нашої країни.

Що відомо про ФБУ Продивуса