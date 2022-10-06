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Шведська асоціація боксу ігноруватиме турніри з росіянами

Сьогодні 19:30 369 0
Пер-Аксель Шьохольм оцінив рішення Міжнародної федерації повернути росіян та білорусів до змагань.
Шведська асоціація боксу ігноруватиме турніри з росіянами

Джерело - sport24.ua.

У Швеції засудили рішення Міжнародної федерації боксу повернути росіян та білорусів до змагань.

Про це розповів президент Шведської асоціації боксу Пер-Аксель Шьохольм.

"Я думаю, як і більшість розсудливих людей, що це скандал, і це не правильно. Це абсолютно неприйнятно. Що це означає для боксу? Подальша поляризація між групою, яка виступає за олімпійський бокс та демократію, і тією, яка не дбає про демократію та веде свій власний шлях.

Ми не можемо змагатися там, де дозволено виступати російським та білоруським боксерам. І наскільки я розумію, Іспанія теж не буде, і більшість Західної Європи проти", – цитує Шьохольма.

Нагадаємо, Кремльов, який керує IBA, закликав усі асоціації допустити росіян і білорусів до змагань. Натомість українцям дозволять брати участь у змаганнях під національним прапором лише під назвою "Українська команда IBA".

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