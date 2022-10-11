Головне
Шахтар - Реал: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:55 823
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:50 877
«Мілан» - «Челсі»: чи можливий реванш на «Сан Сіро»?
Сьогодні 13:12 136
«Шахтар» - «Реал»: шанси для андердога
Сьогодні 13:07 138
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:43 1058
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України
Вчора 20:56 32241
У боях за Україну загинув фанат Динамо Яловцов
Вчора 17:34 708
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції
Вчора 11:07 247457
Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ
Вчора 07:10 23697 2
Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Удінезе, Спеція з Коваленком поступилася Монці: результати матчів Серії А
09.10.2022 23:42 815
Прямі трансляції

Кличко: Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя

Сьогодні 11:44 195 0
Внаслідок ракетного удару по Україні 10 жовтня загинули 19 людей, ще 105 були травмовані
Кличко: Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко закликав світову спільноту надати Україні зброю для захисту від росії.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

"Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя. Дайте нам зброю, яка нам потрібна, щоб захистити наші життя. Припиніть вагатися! Зупинімо цю безглузду війну зараз, інакше буде пізно", - написав Кличко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція Шахтар - Реал: онлайн-трансляція 1058
Динамо - Ренн: де дивитися матч Ліги Європи Динамо - Ренн: де дивитися матч Ліги Європи 1278
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України 32241
У Португалії забили шалений гол із 30 метрів у дев'ятку - ВІДЕО У Португалії забили шалений гол із 30 метрів у дев'ятку - ВІДЕО 947
Бойко зазнав серйозної травми і пропустить пів року Бойко зазнав серйозної травми і пропустить пів року 834
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 877
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7455 7
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11732 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 84992
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98297
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45534
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6654