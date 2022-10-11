Кличко: Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко закликав світову спільноту надати Україні зброю для захисту від росії.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

"Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя. Дайте нам зброю, яка нам потрібна, щоб захистити наші життя. Припиніть вагатися! Зупинімо цю безглузду війну зараз, інакше буде пізно", - написав Кличко.