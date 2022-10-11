Кличко: Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко закликав світову спільноту надати Україні зброю для захисту від росії.
Відповідний пост він написав у Твіттері.
"Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя. Дайте нам зброю, яка нам потрібна, щоб захистити наші життя. Припиніть вагатися! Зупинімо цю безглузду війну зараз, інакше буде пізно", - написав Кличко.
#FreeWorld Help us to close our sky, to safe our lives, give us weapons we need, to protect our lives. Stop hesitating! Lets stop this senseless war now, or its going to be too late! pic.twitter.com/rCyEm7aBMO— Klitschko (@Klitschko) October 10, 2022