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Тренера братів Кличків - Здунека - можуть обрати до Міжнародної зали боксерської слави

Сьогодні 13:00 199 0
Журналіст одержав свої бюлетені для голосування
Тренера братів Кличків - Здунека - можуть обрати до Міжнародної зали боксерської слави
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко, #Фріц Здунек

Джерело - Чемпіон.

Тренер братів Кличків - Фріц Здунек потрапив до номінантів на потрапляння до Міжнародної зали боксерської слави.

Про це повідомляє Дан Рафаел.

Журналіст одержав свої бюлетені для голосування.

Співпрацю з Кличком Здунек розпочав у 1994 році. Потім Володимир пішов до вже покійного Емануеля Стюарда, а ось Віталій був підопічним Здунека до 2012 року.

Здунек помер у грудні 2014 року у віці 67 років.

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