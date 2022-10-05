Джерело - Чемпіон.
Тренер братів Кличків - Фріц Здунек потрапив до номінантів на потрапляння до Міжнародної зали боксерської слави.
Про це повідомляє Дан Рафаел.
Журналіст одержав свої бюлетені для голосування.
I have received my International #Boxing Hall of Fame ballots for all of the categories invite in. Let the agony commence. pic.twitter.com/qONXpl9w8z— Dan Rafael (@DanRafael1) October 5, 2022
Співпрацю з Кличком Здунек розпочав у 1994 році. Потім Володимир пішов до вже покійного Емануеля Стюарда, а ось Віталій був підопічним Здунека до 2012 року.
Здунек помер у грудні 2014 року у віці 67 років.