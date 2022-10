Тренер братів Кличків - Фріц Здунек потрапив до номінантів на потрапляння до Міжнародної зали боксерської слави.

Про це повідомляє Дан Рафаел.

Журналіст одержав свої бюлетені для голосування.

I have received my International #Boxing Hall of Fame ballots for all of the categories invite in. Let the agony commence. pic.twitter.com/qONXpl9w8z