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Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор

Сьогодні 20:13 358 0
Президент Федерації боксу України прокоментував скандал на молодіжному ЧЄ
Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор
#Кирило Шевченко

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи молодіжну збірну України з боксу хотіли примусити виступати під нейтральним прапором.

Про це заявив президент ФБУ Кирило Шевченко.

"Події, що відбулися сьогодні на чемпіонаті Європи в Італії, а саме той ультиматум, який нам виставила перед початком змагань російська влада IBA, разом із віцепрезидентом, колишнім громадянином України Володимиром Продивусом - це категорично неприпустимо".

  Актуально: У ФБУ обурені рішенням IBA

"Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор і виступати під прапором IBA як знеособлену команду. Це суперечить усім законам, це спроба образити честь наших хлопців та честь нашої країни. Наші спортсмени все одно не здалися і влаштували протест, вийшовши з нашим прапором у руках і відмовившись від участі в змаганнях. Це коштувало нашим боксерам медалей і цінних перемог. Але наші спортсмени, як справжні українці, обрали нашу улюблену країну".

  Кремльов зберіг посаду президента IBA, попри рішення CAS

"Ми пишаємося нашими спортсменами. Вони справжні українці й заслуговують на високі нагороди. Честь їм і хвала. Ми зробимо все, щоб рашист Продивус та ворог і агресор Кремльов більше ніколи не були у світовому боксі", - сказав Шевченко.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

  • У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
  • У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
  • 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
  • Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
  • У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
  • Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус

  • Очолює Федерацію боксу України з 2008 року;
  • Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
  1. Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
  2. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
  • Є близьким соратником умара кремльова, із яким часто проводить час разом;
  • За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
  • Незважаючи на війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати кремльова й росію.

Кирило Шевченко

  • З 2009 року очолював Київську міську федерацію боксу;
  • Наприкінці 2021 року очолив боксерських опозиційний рух  і 22 лютого 2022 року більшістю регіональних федерацій був обраний президентом Федерації боксу України;
  • З перших днів війни Шевченко очолив батальйон спецпризначення “Архангели Михаїла”, який займався обороною Києва, боротьбою з ДРГ та евакуацією поранених та дітей в безпечні регіони нашої країни.

Що відомо про ФБУ Продивуса

  • ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами. Сума вражає;
  • За перехід у профі В'ячеслава Глазкова Продивус взяв 65 тисяч доларів;
  • ФБУ незаконно дискваліфікувала Віктора Вихриста, не маюч на це жодних юридичних підстав, після того як боксер перейшов у професіольний бокс;
  • Бронзовий призер ОІ-2008 В'ячеслав Глазков закликав гнати Продивуса з ФБУ поганою мітлою;
  • Також скандального ексрегіонала звинувачують у дачі хабарів;
  • Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні;
  • Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином;
  • Легендарний український тренер Юрій Сосновський заявив, що Продивус не має права очолювати федерацію;
  • Також дії Володимира Продивуса засудив, назвавши їх цинічними, міністр Молоді та спорту Вадим Гутцайт.
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