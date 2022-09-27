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У ФБУ обурені рішенням IBA

Сьогодні 13:52 360 0
Кирило Шевченко прокоментував рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) призупинити діяльність нашої федерації через втручання уряду.
У ФБУ обурені рішенням IBA
#Кирило Шевченко, #Володимир Продивус

Джерело - telegra.ph.

У Федерації боксу України не згідні з рішенням Міжнародної федерації боксу (IBA), яким було призупинено діяльність федерації.

Відповідне звернення до національних федерацій боксу опублікував президент ФБУ Кирило Шевченко.

"Федерація боксу України через ЗМІ дізналася про рішення IBA від 23 вересня 2022 року призупинити діяльність нашої федерації через “втручання уряду”. Також стало відомо про рішення призначити Володимира Продивуса “координатором IBA боксерів, що входять до української федерації боксу”. Це жахливо і неприпустимо! Як може Продивус координувати українських боксерів, якщо він втік з України 7 місяців тому?

Нам не надали можливість бути почутими до ухвалення рішення Радою директорів IBA, що суперечить главам 13.1 і 13.2 Статуту IBA. Ми переконані, що ця дискваліфікація – всього лише спроба змусити замовкнути українську боксерську спільноту.

Згідно зі статтею 13.3 Статуту IBA, “відсторонення має бути передано на збори Конгресу для розгляду”. Тому я ще раз закликаю всі національні федерації проявити солідарність з українською боксерською родиною та проголосувати за не відсторонення.

Крім того, я закликаю вас вимагати юридичних доказів зв’язку з Федерацією боксу України для тих, хто неправомірно зареєструвався за сприяння керівництва IBA, щоб представляти Федерацію боксу України в Єревані. Сподіваюсь на відновлення справедливості щодо ФБУ. Ми готові делегувати учасників для дистанційної участі в Єреванському Конгресі", - відзначив Шевченко.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

  • У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
  • У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
  • 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
  • Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
  • У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
  • Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус

  • Очолює Федерацію боксу України з 2008 року;
  • Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
  1. Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
  2. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
  • Є близьким соратником умара кремльова, із яким часто проводить час разом;
  • За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
  • Незважаючи на війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати кремльова й росію.

Кирило Шевченко

  • З 2009 року очолював Київську міську федерацію боксу;
  • Наприкінці 2021 року очолив боксерських опозиційний рух  і 22 лютого 2022 року більшістю регіональних федерацій був обраний президентом Федерації боксу України;
  • З перших днів війни Шевченко очолив батальйон спецпризначення “Архангели Михаїла”, який займався обороною Києва, боротьбою з ДРГ та евакуацією поранених та дітей в безпечні регіони нашої країни.

Що відомо про ФБУ Продивуса

  • ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами. Сума вражає;
  • За перехід у профі В'ячеслава Глазкова Продивус взяв 65 тисяч доларів;
  • ФБУ незаконно дискваліфікувала Віктора Вихриста, не маюч на це жодних юридичних підстав, після того як боксер перейшов у професіольний бокс;
  • Бронзовий призер ОІ-2008 В'ячеслав Глазков закликав гнати Продивуса з ФБУ поганою мітлою;
  • Також скандального ексрегіонала звинувачують у дачі хабарів;
  • Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні;
  • Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином;
  • Легендарний український тренер Юрій Сосновський заявив, що Продивус не має права очолювати федерацію;
  • Також дії Володимира Продивуса засудив, назвавши їх цинічними, міністр Молоді та спорту Вадим Гутцайт.
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