У ФБУ обурені рішенням IBA

У Федерації боксу України не згідні з рішенням Міжнародної федерації боксу (IBA), яким було призупинено діяльність федерації.

Відповідне звернення до національних федерацій боксу опублікував президент ФБУ Кирило Шевченко.

"Федерація боксу України через ЗМІ дізналася про рішення IBA від 23 вересня 2022 року призупинити діяльність нашої федерації через “втручання уряду”. Також стало відомо про рішення призначити Володимира Продивуса “координатором IBA боксерів, що входять до української федерації боксу”. Це жахливо і неприпустимо! Як може Продивус координувати українських боксерів, якщо він втік з України 7 місяців тому?

Нам не надали можливість бути почутими до ухвалення рішення Радою директорів IBA, що суперечить главам 13.1 і 13.2 Статуту IBA. Ми переконані, що ця дискваліфікація – всього лише спроба змусити замовкнути українську боксерську спільноту.

Згідно зі статтею 13.3 Статуту IBA, “відсторонення має бути передано на збори Конгресу для розгляду”. Тому я ще раз закликаю всі національні федерації проявити солідарність з українською боксерською родиною та проголосувати за не відсторонення.

Крім того, я закликаю вас вимагати юридичних доказів зв’язку з Федерацією боксу України для тих, хто неправомірно зареєструвався за сприяння керівництва IBA, щоб представляти Федерацію боксу України в Єревані. Сподіваюсь на відновлення справедливості щодо ФБУ. Ми готові делегувати учасників для дистанційної участі в Єреванському Конгресі", - відзначив Шевченко.