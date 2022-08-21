Лінекер: Усик - особливий! Справжній чемпіон

Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський футболіст, нині експерт на телебаченні Гарі Лінекер у захваті від українського боксера Олександра Усика.

"Я мало бачив бій, оскільки маю роботу в суботу, але бачив достатньо, щоб зрозуміти, наскільки Усик особливий. Справжній чемпіон", - написав найкращий бомбардир ЧС-1986 у twitter.

Didn see much of the fight as I have a Saturday job, but saw enough to see how special Usyk is. A true champion. 👏🏻👏🏻 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) August 20, 2022

Гарі Лінекер з початку військового вторгнення росії (спонсор тероризму) підтримав Україну та засмутився невиходу синьо-жовтих на Мундіаль 2022 року.

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Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.

на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона. Ф'юрі прийняв виклик , заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.

, заявивши, що що Усика та Джлшуа за один вечір. Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

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