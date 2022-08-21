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Лінекер: Усик - особливий! Справжній чемпіон

Сьогодні 16:17 497 0
Лінекер: Усик - особливий! Справжній чемпіон
#Олександр Усик, #Усик - Джошуа II, #Гарі Лінекер

Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський футболіст, нині експерт на телебаченні Гарі Лінекер у захваті від українського боксера Олександра Усика.

"Я мало бачив бій, оскільки маю роботу в суботу, але бачив достатньо, щоб зрозуміти, наскільки Усик особливий. Справжній чемпіон", - написав найкращий бомбардир ЧС-1986 у twitter.

Гарі Лінекер з початку військового вторгнення росії (спонсор тероризму) підтримав Україну та засмутився невиходу синьо-жовтих на Мундіаль 2022 року.

  • Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.
  • Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.
  • Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.
  • Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою

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