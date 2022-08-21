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Я б побив їх обох за одну ніч, - Ф'юрі відреагував на бій Усик - Джошуа

Сьогодні 03:13 175 0
Циганський король вирішив повернутися в професійний бокс
Я б побив їх обох за одну ніч, - Ф'юрі відреагував на бій Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі емоційно відреагував на цей поєдинок.

"Після перегляду цього бою можна сказати, що вони працюють як лайно. Це був один із найгірших титульних боїв у суперважкій вазі, які я коли-небудь бачив. Я би побив їх обох за одну ніч. Бісове лайно. Діставайте свої чекові книжки, бо Циганський Король залишиться тут назавжди", - сказав Ф'юрі.

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