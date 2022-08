Я б побив їх обох за одну ніч, - Ф'юрі відреагував на бій Усик - Джошуа

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі емоційно відреагував на цей поєдинок.

THE GYPSY KING IS HERE TO STAY!!!@WBCBoxing @frankwarren_tv pic.twitter.com/DaDCfbQvPI