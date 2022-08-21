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Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою

Сьогодні 02:58 Андрій Твердохліб 283 0
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Один суддя віддав перемогу британцю 113-115, два інших - українцеві - 115-113, 116-112.

Також Усик став володарем вакантного поясу The Ring.

Відеоогляд бою Усик - Джошуа

Після бою український боксер заявив, що боксуватиме лише з Тайсон Ф'юрі. Інакше - завершить кар'єру.

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