Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) розплакався на пресконференції після поразки чемпіону WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО).

Джошуа відповідав на питання, чи пишається він собою.

"Дуже важко сказати, чи пишаюся я собою. Я нічого не відчуваю. Я засмучений", - сказав Джошуа.

Нагадаємо чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

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