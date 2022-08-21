Джошуа: Я не знаю, що відбувається в Україні, але Усик став чемпіоном

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Вже йдучи до роздягальні, Джошуа раптово передумав це робити й попрямував назад на ринг, де британець взяв мікрофон та на емоціях наговорив багато цікавого. Не всі слова Ентоні навіть були цензурними.

"Навички перемагають у боксі. Ти не сильний, як ти мене переміг? Цей хлопець - феноменальний талант, скільки в тебе поясів, брате, п'ять? Гіп-Гіп, ура! Я вивчив усіх ваших чемпіонів. Що відбувається в Україні, я не знаю, але знаю, що це недобре. В Україні були проблеми. Усик, за тих обставин, став чемпіоном..." - сказав Джошуа.

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