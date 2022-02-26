Лінекер: Якщо ФІФА викине Росію - це буде потужним сигналом

Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард збірної Англії Гарі Лінекер запропонував виключити Росію зі стикових матчів до чемпіонату світу-2022.

Про це він заявив у своєму Твіттері.

"Якщо ФІФА віддасть перемогу у стикових матчах ЧС Польщі та викине Росію (якщо, звичайно, вони не підуть з України), це буде потужним та значущим сигналом", – написав Лінекер.

Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша заявив, що збірна відмовляється від проведення матчу з Росією.

Усі гравці збірної Польщі заявили про відмову від матчу з Росією.

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